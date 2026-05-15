Discover
Filmes
A Noiva do AnoDivulgação / Netflix
Filmes
por Natália Walendolf
Natália Walendolf

Netflix acaba de estrear romcom leve e caótica perfeita para ver sem pensar muito

“A Noiva do Ano”, dirigido por Joshua Rous, acompanha Lienkie, personagem de Carine Rous, em uma situação que começa quando seu plano de formar uma família desaba. A comédia romântica sul-africana parte dessa ruptura para seguir uma decisão prática da protagonista, que passa a mirar o concurso “Noiva do Ano” como parte de um plano de revanche. Bouwer Bosch e Armand Aucamp aparecem entre os nomes centrais do elenco, ao lado de Laura-Lee Mostert, em personagens ligados ao mesmo contexto dos acontecimentos.

A situação inicial coloca Lienkie diante de um impasse direto. Depois do fim de seu projeto familiar, ela não atravessa a separação apenas como um fato privado. A personagem transforma o universo de casamentos em campo de ação e passa a se envolver com uma competição cujo título se relaciona diretamente ao filme. O concurso é o eixo concreto da história, pois nele a protagonista encontra uma forma de levar adiante o plano que envolve o ex.

O conflito também inclui um casamento falso com um estranho. Esse arranjo entra na história como parte da estratégia de Lienkie e se relaciona ao objetivo de atingir o antigo parceiro e a mãe dele. A premissa não depende de uma investigação, de um segredo policial ou de um deslocamento para outro território. O ponto de partida está em uma decisão ligada a cerimônia, aparência pública, competição e revanche, com a protagonista circulando por situações associadas ao casamento.

Concurso de noivas guia o conflito inicial

O concurso “Noiva do Ano” aparece como a situação mais reconhecível da trama. A protagonista passa a atuar dentro desse ambiente, em que a ideia de casamento deixa de ser apenas consequência de uma relação amorosa e vira um objetivo prático. A competição dá forma ao plano de Lienkie e reúne acontecimentos em torno de preparativos, exposição social e presença de pessoas ligadas ao mesmo universo.

A história usa elementos concretos de comédia romântica, mas sua apresentação parte de uma engrenagem objetiva. Há uma mulher que perdeu o rumo de um plano familiar, um ex envolvido no conflito inicial, uma mãe associada a essa relação anterior e um desconhecido que entra no arranjo do casamento falso. Esses elementos bastam para situar o leitor no ponto de partida, sem avançar para explicações sobre a intimidade dos personagens ou para resultados posteriores.

Carine Rous conduz a ação como Lienkie. Em torno dela, Bouwer Bosch e Armand Aucamp aparecem entre os nomes de maior destaque do elenco, enquanto Laura-Lee Mostert integra o grupo associado aos acontecimentos. Como parte dos personagens secundários surge sem função detalhada na apresentação da história, a presença deles fica ligada ao entorno da protagonista e ao conflito instalado a partir do concurso.

O longa também se apresenta dentro de um recorte sul-africano e tem título original em africâner, “Bruid van die Jaar”. Essa origem ajuda a identificar a produção no catálogo internacional, especialmente porque o filme circula com nomes diferentes conforme o território. No Brasil, o título adotado está ligado diretamente ao concurso que impulsiona a ação principal.

Casamento falso entra no plano de revanche

O casamento falso é o elemento que aproxima o conflito pessoal de Lienkie de uma situação pública. A protagonista não apenas entra em uma competição de noivas, mas associa esse movimento a um arranjo com alguém que não fazia parte de sua relação anterior. A partir daí, a história passa a se apoiar na diferença concreta entre o que o casamento aparenta ser e a função que ele desempenha dentro do plano.

O ex de Lienkie aparece como alvo da revanche, e a mãe dele também está ligada ao motivo que impulsiona a estratégia. Essa relação factual situa a personagem no centro de um conflito que nasce de uma ruptura e passa a se mover por uma encenação social. O que permanece em primeiro plano é o modo como a protagonista usa uma instituição associada a cerimônia e compromisso para lidar com uma situação anterior.

As situações recorrentes ficam concentradas no universo de casamento, na competição e nos encontros que decorrem desse plano. Lienkie entra no concurso, articula um casamento falso e envolve outras figuras no entorno desse movimento. O ponto seguro da apresentação está nesse impasse prático, com a protagonista tentando fazer o arranjo avançar enquanto a revanche contra o ex e a família dele ainda move os acontecimentos.

Filme: A Noiva do Ano
Diretor: Joshua Rous
Ano: 2026
Gênero: Comédia/Romance
Avaliação: 3/5 1 1

Natália Walendolf

Natália Walendolf

Leia Também
Alma da Festa

Pouca gente lembra, mas Melissa McCarthy dividiu cena com Christina Aguilera nesta comédia da Netflix

Juventude

Poesia visual de Paolo Sorrentino, filme com Michael Kane, Paul Dano e Rachel Weisz está no Prime Video

Estômago

Na Netflix, um dos grandes filmes brasileiros do século transforma comida, desejo e violência em obra-prima