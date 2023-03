7 vinhos baratos e premiados para experimentar em 2023

A Revista Bula fez uma seleção de sete vinhos com notas superiores a 4 estrelas, que podem ser encontrados por até R$ 80,00. Todos os selecionados podem ser comprados facilmente pela internet, supermercados ou lojas especializadas. Na lista, rótulos portugueses, chilenos, italianos e argentinos para todos os gostos: do primitivo de maturação precoce, produzido na região da Puglia, na Itália, ao rosé português que já foi considerado um dos melhores do mundo. Do tempranillo da lendária Finca Las Moras, produzido na região Mendoza, na Argentina, ao Sauvignon, Blanc do Vale de Casablanca, no Chile.

Finca Las Moras Barrel Select Reserva Tempranillo De cor rubi intensa e maturado em barricas francesas e americanas por oito meses. No nariz, apresenta frutas vermelhas maduras, especiarias doces, chocolate e discreto tostado. Em boca, sabor amplo, ótimo frescor e taninos acetinados. Final longo e agradável. Harmoniza com costeletas de cordeiro grelhadas na brasa e carnes de caça.

La Casada Primitivo De cor vermelho rubi intensa, amplo e complexo. No nariz, frutado, com aromas de ameixa, cereja e notas de tabaco, levemente picante. Em boca, encorpado, suave e rico em taninos finos, com notas de cacau, café e baunilha ao final. Harmoniza com carnes vermelhas, massas, cordeiro e aves.

Portada Winemaker’s Selection Rosé De coloração rosa com nuances de ameixa. No nariz, perfumado, com notas de maçã e frutas vermelhas maduras. Em boca, saboroso, refrescante e macio. Harmoniza com saladas, sushi, gastronomia vegetariana e mexicana. Já foi considerado o melhor Rosé de Portugal.



ou em lojas especializadas e De coloração rubi intenso e aromas de frutas negras e vermelhas maduras, especialmente ameixas. Em boca, a exuberância de frutas se confirma com notas de cerejas, ameixas e um leve toque de baunilha, boa acidez e taninos elegantes. Harmoniza com carnes de caça e massas condimentadas.

Valle de Viejos Viñedos VIN50 Cabernet Sauvignon Vinho de coloração rubi com reflexos granada, aromas de frutas vermelhas, um toque herbáceo com uma nota sutil de baunilha. Em boca, tem bom volume, taninos firmes e acidez equilibrada. Harmoniza com pizzas intensas e picantes, queijos maturados e lasanha à bolonhesa.

Casas del Bosque Sauvignon Blanc Reserva De coloração amarelo palha, límpido e brilhante. No paladar, evidenciam-se notas de frutas cítricas, especialmente de lima, abrindo caminho para uma estrutura mineral firme e fresca acidez. Mostra grande personalidade, com intensas notas de goiaba e maracujá permeadas por delicadas nuances defumadas e um sutil toque de sal marinho. Harmoniza com crustáceos, frango grelhado e risoto de frutos do mar