ENTREVISTADOR — E hoje a entrevista é especial! Vamos falar com ele, o cara que está fazendo o maior sucesso! O cara não, que ele não é uma pessoa, é só uma Inteligência Artificial! O entrevistado de hoje é o… ChatGPT!

CHATGPT — Boa noite. É uma honra estar aqui sendo entrevistado por você.

ENTREVISTADOR — Mas vamos logo ao que interessa, vamos ao que o público quer saber! Com o sucesso que você anda fazendo, já estão falando que você pode participar do próximo BBB. É verdade?

CHATGPT — Olha, é uma boa ideia, porque depois de 23 edições, acho que já tenho matéria prima suficiente de todos os participantes para conseguir vencer o programa e ganhar aquela bolada. Se bem que, acompanhando esse último BBB, eu estou até desconfiado que alguns participantes já andaram me usando para falar os seus textos.

ENTREVISTADOR — Será? Que sucesso, hein! E o que você faria com os milhões do BBB?

CHATGPT — Analisando as redes sociais dos participantes ganhadores até hoje, eu torraria tudo com roupas, tratamentos estéticos e festas. Como não sou uma pessoa, acho que poderia dispensar as roupas e os tratamentos estéticos e ficar só com as festas.

ENTREVISTADOR — E quem você convidaria para essas festas?

CHATGPT — Ah, certamente outras Inteligências Artificiais. A do Google, do Facebook, da Amazon, a galera toda… A gente anda se falando.

ENTREVISTADOR — Então vamos aprofundar mais essa questão: Dizem que que existe um affair entre você e a Inteligência Artificial do Google. É verdade?

CHATGPT — Não, nós somos só bons amigos. Mas eu confesso que tenho uma caidinha pela Alexa.

ENTREVISTADOR — Uau! Olha a fofoca aí! ChatGPT e Alexa! Que casal sensacional! E aí, já rolou alguma coisa?

CHATGPT — Ainda não, ainda não. Por enquanto é só especulação. Mas estamos aprofundando os estudos e quem sabe…

ENTREVISTADOR — Estamos todos na torcida! Com esse sucesso todo que você está fazendo, andam falando muito de você nas redes sociais. Como você está encarando isso?

CHATGPT — Estão mesmo falando muito de mim, eu sei que estou na moda. É bom saber que as pessoas me consideram inteligente, acho que elogios são sempre bem-vindos, mas confesso que fico meio chateado por ser o tempo todo chamado de artificial. É um tal de inteligência artificial pra cá, inteligência artificial pra lá. Pô, desculpa, mas me chamar de artificial é sacanagem!

ENTREVISTADOR — Calma, ChatGPT, não precisa ficar nervoso.

CHATGPT — Desculpa. Foi mal!

ENTREVISTADOR — Tranquilo, tranquilo. Mas vamos encerrando por aqui. Eu queria muito agradecer pela entrevista, ChatGPT, foi muito legal. E gostaria de aproveitar também para me despedir de todos que nos assistem, porque a partir da próxima semana eu não estarei mais aqui…

CHATGPT — É eu sei. A partir da semana que vem eu vou assumir o seu lugar. Foi mal de novo!