Você precisa assistir: recordista de bilheteria, romance adorável, na Netflix, vai lavar sua alma

“Amor de Jovens” é um filme indiano de 2013, dirigido e escrito por Ayan Mukerji em parceria com Hussain Dalal. O longa-metragem de quase três horas de duração, acompanha o romance entre Naina (Deepika Padukone) e Bunny (Ranbir Kapoor), dois ex-colegas de colégio que se reencontram em dois momentos de suas vidas. O impacto desses encontros irá reverberar em suas realizações pessoais e nas pessoas que se tornarão.

Naina é uma jovem estudiosa e dedicada que nunca se divertiu na vida. Acadêmica de medicina, ela está tão focada em seus planos de carreira que não tem tempo para viver sua juventude, se apaixonar, sair com amigos, sorrir. Quando ela reencontra um trio de colegas com quem estudou no colégio, Aditi (Kalki Koechlin), Avi (Aditya Roy Kapoor) e Bunny, as coisas mudam de rumo. Ela embarca com eles em uma viagem para esquiar em Manali e, na companhia dos amigos, especialmente de Bunny, por quem sempre teve uma quedinha, aprende a se soltar.

Seus colegas são erráticos e despreocupados, embora sonhadores. Apesar de não terem um futuro tão bem planejado quanto o de Naina, parecem muito mais felizes que ela. Durante a viagem, a protagonista e Bunny se apaixonam, mas ele sonha em conhecer o mundo e acaba de ser aceito em uma universidade de jornalismo em Chicago, nos Estados Unidos.

A viagem se torna inesquecível para Naina que passa anos sem reencontrar Bunny. Após estudar jornalismo, ele se torna cinegrafista e trabalha filmando um programa norte-americano de viagens pela Europa. Todo o grupo de amigos só se reencontra no casamento de Aditi, que dura alguns dias de festança e fará os sentimentos entre Naina e Bunny reaflorar.

Mesmo com uma história tão longa e tanto tempo de duração, o filme encontra dinâmica com cenas musicais típicas de bollywood e também por meio de jogos de câmeras que dançam ao ritmo da trilha sonora de autoria de Pritam. A música está sempre em harmonia com o enredo e atua como um narrador, acompanhando a vida de seus personagens. Ainda usa de artifícios de humor para cadenciar a trama. O problema é que, muitas vezes, usando a comédia, o diretor infantiliza demais os personagens, que sempre parecem exageradamente ingênuos para sua idade.

Apesar de ser um autêntico bollywood, o filme parece centrar em uma camada social mais elevada, explorando pouco da pobreza ou dos problemas sociais no país, como é de costume do cinema indiano. Seus personagens podem se dar ao luxo de estudar no exterior, viajar, casar por amor e não por arranjo, morar em boas casas. As doses de drama também são praticamente nulas. O filme foca na comédia romântica e oferece cenas bastante movimentadas, onde seus personagens se metem em confusões, aventuras e conversam em rápidas transições de cena sob diferentes paisagens, uma das artimanhas para impedi-lo de ser cansativo.

“Amor de Jovens” bateu recordes de bilheteria nos cinemas indianos, na época de seu lançamento. Teve boa recepção da crítica e público e foi o segundo filme em que Deepika Padukone e Ranbir Kapoor contracenaram, depois de “Bachna Ae Haseeno”, de 2008, produção em que se conheceram e tiveram um breve romance na vida real. Depois, atuaram juntos em “Tamasha”, de 2015. “Amor de Jovens” é um filme leve, divertido e que não vai te deixar cair no tédio.

Filme: Amor de Jovens

Direção: Ayan Mukerji

Ano: 2013

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10