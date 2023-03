Os 13 vencedores do Oscar e onde assisti-los

Que o longa-metragem norte-americano “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” era o favorito, todo mundo sabia. A produção levou para casa sete estatuetas durante a 95ª cerimônia do Oscar. Se você ainda não o assistiu, a Revista Bula te conta em quais streamings ele está disponível. Além dele, a Netflix também saiu como grande vencedora, com quatro de seus nove filmes levando prêmios para casa. “Nada de Novo no Front” foi o segundo mais laureado da noite, com quatro Oscars. A surpresa agradável foi o prêmio de melhor ator para Brendan Fraser, por “A Baleia”, que marcou o retorno do artista após anos afastado das telas. A Revista Bula te fala agora onde você pode conferir cada um dos campeões do cinema mundial. Destaques para “A Baleia”, de Darren Aronofsky; o curta-metragem “An Irish Goodbye”, de Tom Berkeley e Ross White; e “Avatar: O Caminho da Água”, de James Cameron. A lista não segue critérios classificatórios e está organizada de acordo com a ordem alfabética.

A Baleia (2022), Darren Aronofsky — em cartaz nos cinemas Divulgação / A24 Films Marcado por dor e culpa, o professor de redação, Charlie, dá aulas on-line, enquanto vive recluso em seu apartamento claustrofóbico. Com obesidade crônica e autodestrutivo, ele reflete sobre os erros do passado e tenta reconciliar com sua filha, com quem não conversa há anos. Charlie anseia por reconexão e comunicação. Mas será que o amor e o perdão serão suficientes para apagar o que já foi feito?



(melhor ator e melhor maquiagem e penteados)

Avatar: O Caminho da Água (2022), James Cameron — em cartaz nos cinemas Divulgação / Walt Disney A sequência acompanha Jake, Neytiri e seus filhos, que enfrentam perigos, batalhas, mortes e tragédias para proteger suas terras, enquanto são dilaceradas. Retirados à força de sua casa, eles se abrigam no mundo aquático de Metkayina, mas precisam se organizar com o exército Ne’vi para proteger seu lar.



(melhores efeitos visuais)

Como Cuidar de um Bebê Elefante (2022), Kartiki Gonsalves — Netflix Divulgação / Netflix Um casal do sul da Índia se dedica a cuidar de um bebê elefante órfão. Juntos, eles formam uma família como nenhuma outra e se ajudam em suas crises e desafios.



(melhor documentário de curta-metragem)

Entre Mulheres (2022), Sarah Polley — em cartaz nos cinemas Divulgação / Orion Releasing Ambientado em uma colônia menonita fictícia na Bolívia, o filme acompanha um grupo de mulheres que são sistematicamente dopadas e estupradas por oito homens de sua comunidade. Quando a verdade vem à tona, eles são presos, mas os outros homens reivindicam sua liberdade. O líder diz a elas que é preciso perdoá-los para entrar nos Céus. Enquanto as mulheres lutam para conciliar a violência sofrida com sua fé, elas descobrem que juntas elas conseguem se fortalecer para conseguir um mundo melhor para elas e seus filhos.



(melhor roteiro adaptado)

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger — Netflix Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.



(melhor filme internacional, melhor trilha sonora original, melhor fotografia e melhor direção de arte)

Navalny (2022), Daniel Roher — HBO Max Divulgação / CNN O documentário gira em torno da tentativa de assassinato, em agosto de 2020, do ex-líder da oposição ao governo russo Alexei Navalny por envenenamento, durante um voo doméstico. Após o avião fazer um pouso de emergência quando Navalny se sentiu mal, ele foi internado em um hospital russo, mas teve de ser transferido às pressas por temer por sua vida. Mesmo assim, o governo conseguiu apagar as evidências do envenenamento.



(melhor documentário de longa-metragem)

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo (2022), Peter Baynton e Charlie Mackesy — Apple TV Baseado no best-seller de Charlie Mackesy, a animação segue o vínculo improvável entre quatro amigos enquanto eles exploram o significado de bondade, amizade, coragem e esperança. Uma história para espectadores de todas as idades.



(melhor curta-metragem de animação)

Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2022), Ryan Coogler — Disney+ Divulgação / Marvel A rainha Ramond, Shuri, M’Baku, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger o reino de Wakanda das potências mundiais intervenientes, após a morte do rei T’Challa. Enquanto os wakandanos se esforçam para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem ser unir com a ajuda de War Dog Nakia e Eveerett Ross para descobrir um novo caminho para sua nação.



(melhor figurino)

Pinóquio (2022), Guillermo del Toro e Mark Gustafson — Netflix Divulgação / Netflix O diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro juntou forças com Mark Gustafson, uma das lendas da animação em stop-motion, para recriar o conto clássico de Carlo Collodi sobre o famoso menino de madeira. Nesta fantástica obra-prima, Pinóquio embarca em uma aventura encantada que transcende mundos e revela o poder do amor.



(melhor filme de animação)

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli — Netflix Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.



(melhor canção original)

Top Gun: Maverick (2022), Joseph Kosinski — Paramount+, globoplay, Now Net Claro, Oi Play Divulgação / Paramount Pictures Trinta anos após os eventos do primeiro filme, Maverick retorna ao programa Instrutor de Caças da Marinha dos Estados Unidos, também conhecido como Top Gun. Agora ele tem que confrontar seu passado, enquanto treina um grupo de jovens pilotos, entre eles, o filho do falecido melhor amigo de Maverick, o tenente Nick Goose Bradshaw.



(melhor som)