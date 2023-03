10 ganhadores do Oscar de Melhor Filme que você pode assistir na Netflix

Entre Dois Amores (1985) Sydney Pollack

No início do século 20 Karen Blixen, rica dinamarquesa, vai morar em uma fazenda de café no Quênia com Bror Blixen-Finecke, um barão com quem se casa por conveniência. Karen revela-se como administradora da propriedade e sua vida amorosa ganha mais emoção com a chegada de Denys Finch Hatton, um aventureiro aristocrata inglês.