Último filme da franquia de ação mais famosa do cinema está na Netflix e vale cada segundo do seu tempo

Com o quarto filme da franquia confirmado e em pré-produção, “Bad Boys” já quase comemora o trigésimo aniversário. O terceiro longa-metragem, “Bad Boys: Para Sempre”, foi a estreia de Bilall Fallah e Adil El Arbi como diretores em Hollywood e já tem seus nomes confirmados para a sequência. Lançado em 2020, foi a maior arrecadação do cinema no ano, lucrando acima de 200 milhões de dólares. Mas vale lembrar que eram tempos de pandemia e que obviamente a crise sanitária global impactou nos faturamentos da indústria à época.

Pela primeira vez sem a batuta de Michael Bay e com Will Smith recebendo, pela primeira vez na franquia, seu maior cachê, estimado em 17 milhões de dólares, o enredo, agora, reúne os detetives da polícia antidrogas de Miami, Mike (Smith) e Marcus (Martin Lawrence), para capturar o líder de um poderoso cartel de drogas, Armando Armas (Jacob Scipio).

Mas, antes da perseguição aos vilões, há uma espécie de introdução na história, em que, após uma ação perigosa nas ruas, Mike quase morre. Além disso, nasce o primeiro neto de Marcus. Diante das circunstâncias, o segundo decide aposentar, por achar que “está velho demais” para tudo isso. Mas a folga não dura muito tempo e logo ele se vê nas pistas novamente, perseguindo criminosos no Porsche de Mike.

Mas conforme a história se desenrola, é descoberto que Armando é filho de Isabel Aretas (Kate del Castillo), uma criminosa que executou uma fuga terrível fuga da prisão. No passado, ela teve um caso com Mike, que foi um dos responsáveis por ela ter ido para a cadeia. Agora, com a ajuda do filho já adulto, ela quer se vingar de várias pessoas, incluindo o detetive, que pode ser pai de Armando.

E, então, durante a operação, temos tudo o que já se espera de um sucesso de bilheterias hollywoodiano. São muitas cenas de velocidade, perseguições incríveis, trocas de tiros, lutas surreais e explosões. A diferença para esta produção, é que Bilall e Adil tiveram mais sensibilidade em inserir no contexto uma carga dramática e um maior protagonismo feminino. E, vale ressaltar, que tanto Smith quanto Lawrence são experientes e talentosos o bastante para navegar entre a comédia, a ação e o drama de forma muito convincente.

Mike e Marcus, mais maduros e experientes, também parecem agora preocupados em provocar menos danos com suas ações, matar menos pessoas, ferir menos civis, agindo com mais cautela e prudência em serviço. E o envelhecimento dos atores, como dos personagens, se tornam tema de quase todas as piadas do filme. Até porque eles são forçados a modernizar sua maneira de operar e a tolerar os policiais mais jovens, como Kelly (Vanessa Hudgens), Dorn (Alexander Ludvig), Rafe (Charles Melton) e Rita (Paola Nuñes).

Apesar do cachê enorme de Smith, Lawrence faturou 11 milhões a menos por seu papel. Mesmo assim, foi seu maior salário em todos os filmes da franquia, que teve um orçamento total de 90 milhões de dólares. Apesar da ausência de Bay, “Bad Boys: Para Sempre” se mostrou o mais humano, profundo e sensível de todas as obras da franquia.

Filme: Bad Boys: Para Sempre

Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah

Ano: 2020

Gênero: Ação/Comédia

Nota: 8/10