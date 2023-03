Uma das maiores histórias de amor do cinema em todos os tempos está na Netflix

Baseado no romance homônimo de William Somerset Maugham, “O Despertar de uma Paixão” é dirigido por John Curran (“Tentação”; “O Legado de Kennedy”) e foi lançado em 2006. Um dos filmes do gênero mais famosos da primeira década do século 21, o enredo narra a história de Walter (Edward Norton) e Kitty (Naomi Watts), dois jovens unidos por um casamento de conveniência na década de 1920.

Walter queria uma esposa para cumprir as convenções sociais e viu em Kitty uma potencial mulher por quem poderia se apaixonar. Já ela, uma moça mimada e egoísta de família abastada, queria livrar-se da mãe e da pressão que todos colocavam sobre ela em relação ao casamento. Quando eles se conhecem, têm pouco em comum, mas aparentemente a convivência dá certo. Após casados, os problemas surgem. Walter é um homem inteligente, dedicado ao trabalho como bacteriologista e que não consegue expressar seus sentimentos. Kitty é uma dona de casa solitária, que se apaixona pelo sedutor Charles Townsend (Lieb Schreiber), com quem passa a ter um caso.

Para o desespero de Kitty, Walter descobre tudo e ameaça divórcio. À princípio, ela acredita que Charles a ama e irá resgatá-la de uma separação escandalosa e vergonhosa, casando-se com ela. Mas o amante não tem interesse em assumir o romance, assim como faz com outras mulheres das quais Kitty não tem conhecimento. Então, Walter se voluntaria para ajudar um hospital de convento em Mei-tan-fu, uma aldeia remota no interior da China, durante uma epidemia de cólera. Para maior desgosto ainda da esposa, ele a obriga a acompanhá-lo.

Além da doença, a China ainda passava por uma revolução política que trazia para as ruas rebeliões operárias e a imposição de milícias comunistas. O local era completamente insalubre, perigoso e isolado. Embora fosse um médico dedicado, Walter queria mesmo se vingar de Kitty por sua infidelidade e afastá-la de uma vez por todas do amante. Mas o casamento, quase tão mórbido quanto o território que vieram a habitar, não tinha nenhuma troca de afeição.

Entediada e reclusa, Kitty quer encontrar um sentido para sua vida naquele lugar. Um dia visita o hospital e o convento e acaba decidindo por ajudar as freiras a cuidar das crianças. Lá, ela fica espacialmente mais próxima do marido e pode observar o trabalho dele lutando pelas vidas das pessoas afetadas pela cólera. Por outro lado, Walter também percebe que há algo de bom em Kitty ao vê-la ajudar as freiras a educar as crianças. Aos poucos, o casal começa a descobrir as qualidades que existem um no outro e a se apaixonar.

Ali, naquele lugar impróprio e inadequado, Walter e Kitty encontram o amor. Mas terão de lutar contra as condições desfavoráveis para finalmente concretizar seu romance. Há algo de mágico e encantador nessa história que segue o sentido contrário do amor. Geralmente, casais se apaixonam para se desiludir conforme conhecem melhor seus pares. Em “O Despertar de uma Paixão” mostra como Walter e Kitty, ao se conhecerem melhor, veem renascer a esperança e o desabrochar de uma idealização.

O que os ajuda a perceber que não são feitos apenas de falhas é, principalmente, o fato de o mundo ao seu redor estar tão problemático e caótico que fazem seus problemas pessoais parecerem fúteis e pequenos. Uma das coisas que podemos aprender com este filme é que o amor não segue regras e ele pode nascer de terrenos aparentemente inférteis. Também pode seguir o roteiro em reverso e nos fazer valorizar o que já tínhamos e não havíamos percebido o quão precioso era.

Filme: O Despertar de uma Paixão

Direção: John Curran

Ano: 2006

Gênero: Romance

Nota: 9/10