Os 10 melhores filmes do momento no Prime Video

É impossível ter a assinatura de apenas um streaming, simplesmente porque cada um tem suas vantagens e características particulares. O Prime Video tem um acervo incrível de grandes produções, cheias de prêmios e de diretores reconhecidos. Conforme você passa o catálogo, fica impressionado com a riqueza cinematográfica que encontra pelo caminho. São clássicos do cinema desde os primórdios da sétima arte até os dias atuais. Verdadeiras joias de brilhar os olhos. A Revista Bula selecionou algumas das obras mais importantes do catálogo neste exato momento para você conferir. Destaques para “Argentina 1985”, de 2022, de Santiago Mitre; “My Policeman”, de 2022, de Michael Grandage; e “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, de 2022, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Os títulos disponíveis no Prime Video estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Argentina 1985 (2022), Santiago Mitre Divulgação / Prime Video Julio Cesar Strassera é um promotor de Justiça incumbido de investigar e comprovar o planejamento e execução do desaparecimento de pessoas por importantes e ainda influentes membros do Exército. Ao seu lado, o promotor adjunto Luis Moreno Ocampo, que recruta uma equipe de advogados recém-formados e sem experiência para montar o caso. Em 17 semanas o grupo realiza uma força-tarefa para coletar testemunhos e evidências de centenas de casos e enfrenta os ditadores nos tribunais.

My Policeman (2022), Michael Grandage Divulgação / Prime Video Tom e Marion tem um casamento de pouco mais de quarenta anos. Quando um antigo amigo, Patrick, fica doente, Marion decide trazê-lo para sua casa para ficar sob seus cuidados, pois odiaria vê-lo em um asilo. No entanto, o marido, Tom, fica irritado com a chegada do hóspede. Quando Marion decide abrir antigos diários de Patrick, o espectador é levado até quarenta anos antes, quando Tom, Marion e Patrick eram jovens e levavam uma vida boêmia, culturalmente e intelectualmente rica e sexualmente rebelde.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022), Daniel Kwan e Daniel Scheinert Allyson Riggs / A24 Evelyn Wong e seu marido, Waymond, têm uma lavanderia e estão com problemas no imposto de renda. Para complicar, o pai idoso e conservador de Evelyn veio da China a visita, e a neta, Joy, tentou apresentar a ele sua namorada, para o desgosto da mãe. Na reunião com a agente do imposto de renda Deirdre, Evelyn tem um encontro bizarro com Waymond de uma realidade alternativa, que acredita que ela é a versão correta da Evelyn em todos os multiversos e que irá conseguir derrotar uma supervilã.

Casa Gucci (2021), Ridley Scott Fabio Lovino / MGM Patrizia Reggiani está determinada a não deixar nada impedir sua ascensão social. Seus sonhos estão prestes a se realizar, quando ela se casa com Maurizio, tímido herdeiro da fortuna Gucci. Ela o incentiva a demitir seus parentes e assumir o controle da empresa. Maurizio se torna o operador implacável da empresa, como ela almejou. No entanto, sua ambição a fará entrar em uma espiral de traição, decadência, vingança e crime.

Licorice Pizza (2021), Paul Thomas Anderson Divulgação / MGM Gary é um adolescente de 15 anos que se apaixona por Alana, que já tem mais de 25. Alana estabelece limites, no entanto, à medida em que eles passam tempo juntos, inclusive montando um negócio em equipe, os limites começam a desmoronar. Gary está disposto a encarnar um charmoso vigarista mulherengo para convencer Alana, uma década mais velha, a explorar seus sentimentos florescentes.

Spencer (2021), Pablo Larraín Pablo Larraín / DCM Em 1991, a princesa Diana deve passar as férias de Natal com a família real britânica. Nessa altura, seu casamento já está desmoronando. Se sentindo sozinha e com a saúde mental cada vez mais frágil, o Natal será crucial para toda a monarquia britânica.

Coringa (2019), Todd Phillips Niko Tavernise / Warner Bros Arthur Fleck vive com sua mãe doente e trabalha como palhaço em Gotham City. Ele luta contra uma doença mental que o faz cair em gargalhadas nos momentos mais constrangedores. Depois que ele é atacado no trabalho, um colega lhe dá uma arma. Arthur é demitido e, mais tarde, ele atira e mata três homens ricos no metrô e foge. Em seguida, os serviços sociais da cidade entram em colapso, deixando Arthur sem sua terapia semanal e seus remédios. Seu sonho é se tornar um comediante de stand-up e, um dia, ele consegue se apresentar em uma boate. O show viraliza e ele é convidado por um famoso host de programa de talk show para ser entrevistado, mas sua reação ao vivo é inesperada.

O Destino de Uma Nação (2017), Joe Wright Divulgação / Universal Pictures O filme acompanha a turbulência política na Inglaterra durante a invasão nazista na Europa. Winston Churchill é um líder controverso que ocupa o cargo mais importante do país. Como primeiro-ministro, ele é dominado por um dilema existencial: lutar contra ou se render aos alemães?

Força Maior (2014), Ruben Östlund Divulgação / Prime Video Uma família sueca viaja para os Alpes Franceses para desfrutar de alguns dias de esqui. A paisagem é deslumbrante e tudo parece perfeito, quando durante um almoço, uma avalanche transforma as férias em pesadelo. Durante segundos de terror, o marido, Tomas, foge deixando sua esposa Ebba e os dois filhos para trás. O desastre acaba não acontecendo, mas a família se vê abalada quando Tomas perde sua posição de patriarca.