4 melhores filmes da atualidade, na Netflix, invadirão seu final de semana e te farão ficar em casa

As estreias da Netflix vão se acumulando ao longo das semanas, porque a gente tem tanto compromisso, tanto trabalho, tanta agenda para cumprir que mal tem tempo de cuidar da gente mesmo, de se dedicar ao próprio descanso e prazer. Se você já até perdeu a noção do que há de melhor no catálogo e quer algumas dicas do que ver no final de semana, acompanhe essa lista feita no capricho para você. Destaques para “Amor ao Primeiro Beijo” (2023), de Alauda Ruiz de Azúa; “Excluídos” (2023), de Nathaniel Martello-White; e “Meu Nome é Chihiro” (2023), de Rikiya Imaizumi. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amor ao Primeiro Beijo (2023), de Alauda Ruiz de Azúa Divulgação / Netflix “Amor ao Primeiro Beijo” conta a história de Javier, que beija uma garota pela primeira vez aos 16 anos e descobre que pode ver o futuro — ou pelo menos o próprio futuro no amor. Cada vez que beija alguém, Javier vê seu relacionamento inteiro e, por isso, sempre termina o namoro antes que ele dê errado. Porém, tudo muda quando ele beija Lucía e se vê casado com ela, feliz e com filhos. O único problema é que ela é a namorada de seu melhor amigo.

Excluídos (2023), Nathaniel Martello-White Chris Harris / Netflix Um thriller social que narra a história de Neve, uma mulher negra e pobre que, insatisfeita com sua vida, decide deixar o marido e os filhos para recomeçar do zero. Quase vinte anos depois, agora casada com um homem branco, moradora de um bairro de classe média alta e com dois filhos exemplares, tem tudo que sempre sonhou. Até que dois estranhos aparecem no bairro trazendo o passado que tanto lutou para deixar para trás à tona.

Meu Nome é Chihiro (2023), Rikiya Imaizumi Divulgação / Netflix Em uma cidadezinha costeira, uma ex-acompanhante começa a trabalhar em uma loja de “bentos”. Com uma boca suja e um espírito livre, ela é uma adulta considerada estranha. Mesmo assim, por algum motivo, ela se torna um fenômeno no local e todos querem conhecê-la.