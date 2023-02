Faça um favor a si mesmo, tire 97 minutos para assistir a esse filme adorável na Netflix e acalmar seu coração

“The Fundamentals of Caring” é um road movie de Rob Burnett, baseado no livro “The Revised Fundamentals of Caring”, de Jonathan Evinson, e lançado em 2016. A dramédia filmada em apenas 24 dias conta a história de um escritor, Ben (Paul Rudd), que desiste de sua carreira após uma tragédia familiar. Ele faz curso de cuidador e seu primeiro cliente é Trevor (Craig Robert), um jovem que sofre de Distrofia Muscular de Duchenne, que afeta de maneira gradativa e degenerativa os músculos de todo o corpo. Com um humor ácido e um tanto quanto pessimista, Trevor faz questão de tornar o trabalho de seu cuidador um pouco mais complicado, fingindo engasgos, fazendo pegadinhas e sendo dizendo verdades desagradáveis. Ben é um homem frustrado e deprimido, que poderia encarar a personalidade desafiadora de Trevor como mais um percalço em sua vida, mas acaba se sentindo motivado a confrontá-lo e ajudá-lo encontrar algum sentido para sua existência.

Trevor tem uma mãe superprotetora, mas Ben a convence de permitir com que os dois façam uma viagem de uma semana. A maior parte de seus anos, o rapaz passou trancafiado dentro de casa. Com uma expectativa de vida de no máximo mais dez anos, Trevor sofre com crises de ansiedade quando sai de sua rotina ou não toma um de seus remédios. Passar alguns dias longe de casa é uma grande aventura, mas tem seus riscos. Afinal, com uma saúde tão debilitada, até mesmo fazer xixi na estrada é trabalhoso demais.

No caminho, eles conhecem Dot (Selena Gomez), uma adolescente problemática a quem dão carona, e Peaches (Megan Ferguson), uma grávida que precisa chegar em Nebraska, mas seu carro pifa na rodovia. O trabalho logístico de viajar com uma pessoa que sofre Distrofia Muscular de Duchenne se revela o menor dos problemas, quando os traumas de Ben e Trevor, pelas suas experiências de vida, começam a conflitar.

Há muitas tristezas, feridas e mágoas que impedem tanto um quanto o outro de serem felizes. Eles aprendem juntos que não podem mudar suas histórias, mas que a uma solução prática é fazer as pazes com quem são. Enquanto tenta ampliar os horizontes de Trevor, Ben amplia os seus próprios. Eles sabem que não são a cura um para o outro, mas por meio de uma amizade um tanto imprevisível, podem se ajudar a descobrir que ainda há muitas experiências a serem vividas. Nas palavras de Burnett, o diretor, o filme é sobre duas pessoas paralisadas, uma emocionalmente e a outra fisicamente.

A atuação de Paul Rudd é essencial para o filme, porque sem dúvidas é um papel muito intuitivo e que exige um olhar melancólico sobre o personagem, mas também há a necessidade de equilibrá-lo com a comédia. Se não houvesse um ator com a sensibilidade de Rudd para fazer saber fazer o público rir de situações dramáticas, as coisas poderiam sair muito errado. Em entrevista, o diretor contou que a confirmação de Rudd para o papel também abriu as portas para que o longa-metragem fosse, de fato, realizado. Isso, porque assim que o ator aceitou o papel, os financiadores aceitaram investir no filme. Este é o tamanho do respeito, do carisma e reconhecimento de Rudd na indústria cinematográfica.

Timothée Chalamet chegou a realizar os testes para interpretar Trevor, mas não foi chamado, ficando o papel nas mãos de Craig Robert, acostumado a interpretar papeis estranhos em filmes independentes. A definição de estranho para esse longa-metragem foi dada pelo próprio diretor para essa tragicomédia com ares de cinema alternativo. De fato, o orçamento não era muito alto e havia uma grande liberdade artística para este projeto, embora, claro, devesse respeitar as linhas do livro. Rudd tinha total aprovação de Burnett para improvisar ou mudar suas falas quando achasse necessário. Há uma pegada de “Intocáveis” aqui, com a diferença de que o cuidador é tão infeliz e traumatizado quanto seu paciente. Ambos estão à beira de desistir de suas próprias vidas, mas juntos conseguem encontrar forças para continuar.

Filme: The Fundamentals of Caring

Direção: Rob Burnett

Ano: 2016

Gênero: Comédia / Drama

Nota: 8/10