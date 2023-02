Os 5 filmes da Netflix mais vistos da atualidade no Brasil (e que valem a pena assistir)

Cada dia estamos com um tipo de humor, com uma vontade de ver algo diferente. Tem dias que só queremos relaxar e assistir algo leve. Em outros, na companhia de amigos, adoramos ver aquele suspense de arrepiar. Mas também há aqueles momentos em que tudo que a gente quer é encontrar um filme maravilhoso e inesquecível, que teremos o prazer de recomendar para outras pessoas sempre que possível. A Netflix mistura e une em seu acervo todos os gêneros, nacionalidades e orçamentos. Há grandes e pequenas produções, documentários, ficções, minisséries e séries. Pensando nos leitores, a Revista Bula fez uma seleção de cinco filmes que estão entre os mais vistos do momento — mas que valem cada segundo do seu tempo. Destaques para “Certas Pessoas” (2023), de Kenya Barris; e “Destemida” (2023), de Sarah Spillane. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Certas Pessoas (2023) Kenya Barris Parrish Lewis / Netflix Dois jovens de famílias e culturas totalmente diferentes se apaixonam e precisam lidar com a maior provação do relacionamento: conhecer os pais. Kenya Barris castiga os costumes e traça um paralelo entre essas duas histórias de horror e vitória, superação e luta em “Certas Pessoas”. Ao passo que capta o zeitgeist, o espírito do tempo, e aprofunda-se nos temas de que se precisa falar com urgência ainda mais flagrante, o diretor consegue imprimir originalidade a assuntos espinhosos como intolerância racial, escravidão, Holocausto e racismo contornando o politicamente correto com a galhardia de que só o humor é capaz.

Destemida (2023), Sarah Spillane Julian Panetta / Netflix Quando a jovem navegadora Jessica Watson decidiu se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha, sem paradas e sem auxílio ao redor do mundo, muitos esperavam que ela falhasse. Com a ajuda de seu instrutor e mentor Ben Bryant e de seus pais, Jessica decide realizar o que muitos acreditavam ser impossível, navegando por algumas das áreas mais perigosas dos oceanos nos 210 dias que passou no mar.

Infiesto (2023), de Patxi Amezcua Jaime Olmedo / Netflix Em março de 2020, no primeiro dia de estado de alerta nas Astúrias, dois detetives são chamados a uma cidadezinha mineradora para investigar o caso do reaparecimento de uma jovem dada como morta. Com o mundo entrando em colapso e tragédias pessoais acontecendo por toda parte, a dupla percebe que o coronavírus talvez não seja o único inimigo a se combater.

O Lobo Viking (2022), de Stig Svendsen Divulgação / Netflix Uma adolescente que acabou de se mudar para uma cidadezinha testemunha um assassinato brutal. Depois disso, ela começa a ter visões e desejos bizarros. O diretor norueguês Stig Svendsen repisa uma ideia algo batida do repertório do terror a fim de saltar para o caráter eminentemente prosaico de seu filme, sem deixar que o vínculo entre esses dois extremos de seu trabalho se esgarce.