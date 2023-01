Um dos filmes mais impressionantes do cinema está na Netflix, vai aquecer seu coração e te fazer acreditar em milagres

Estou certa de que todo mundo que estava vivo e consciente durante os anos 2000, se lembra da onda gigante que partiu do Oceano Índico e varreu toda a costa Leste da Ásia, provocando muita destruição, centenas de milhares de mortes e a transformação irreversível do cenário natural da região, no que foi considerado o pior desastre natural do qual se conheceu. Em “O Impossível”, filme de 2012 de J.A. Bayona, conhecemos a história real de uma família que esteve lá quando tudo aconteceu.

Na vida, a família espanhola formada por Quique Alvarez, Maria Belon e seus três filhos testemunharam um dos eventos mais noticiados do século 21, até o momento. No filme, Henry, Maria e os meninos Lucas, Simon e Thomas tomam as telas para nos conduzir através desta história incrível de sobrevivência, coragem e altruísmo. Os papéis são interpretados por Ewan McGregor, Naomi Watts, Tom Holland, Oaklee Pendergast e Samuel Joslin, respectivamente.

De acordo com o dicionário Michaelis, uma das definições da palavra tragédia é: “Acontecimento triste, funesto, catastrófico, que infunde terror ou piedade”. É difícil prever ou evitar uma tragédia. Elas, quase sempre, chegam sem aviso e sem sinal. Não pedem licença e nos pegam completamente despreparados.

Catástrofes devastadoras como ocorreu em 2004 em 14 países da Ásia afloram os instintos mais profundos humanos de sobrevivência e de caráter. É nos momentos mais extremos que demonstramos nossas verdadeiras cores. Enquanto alguns se tornam individualistas, pessimistas ou maldosos, outros demonstram sua fé, coragem e bondade. A família que inspirou o filme, certamente, demonstrou suas melhores qualidade e, mesmo após enfrentar os piores riscos e intempéries, se preocupou em ajudar outras pessoas. E, foi narrando sua história em uma rádio, que os produtores escutaram tudo e decidiram realizar a obra cinematográfica.

Filme de estreia de Tom Holland, com apenas 14 anos, a produção certamente exigiu muito talento do elenco, que teve que saber atuar, nadar, escalar árvores, correr e fazer diversas proezas para realizar seus papéis. Para Naomi Watts, que teve que girar debaixo da água por vários minutos, foi um verdadeiro pesadelo realizar a cena em que a onda promove sua devastação. Inclusive, o momento da chegada do Tsunami só pôde ser gravado uma única vez, porque seria caro demais repetir a tomada. Então, tudo teve que sair perfeito.

E é impossível não se sentir tocado pelas atuações dos experientes McGregor e Watts e do principiante Holland, que entregaram toda emoção e vulnerabilidade diante de cenas tão delicadas e difíceis. Também é impossível não se imaginar no lugar deles ou vivendo situação similar. Quem seria capaz de sobreviver a isso? Seria uma questão de preparo físico, de sorte ou de dinheiro? Tudo é colocado à mesa.

A cena do reencontro da família é simplesmente perfeita, brincando com perspectivas e focos da câmera, enquanto personagens se perdem e se acham no meio da multidão. O filme é uma coletânea de imagens que vai partir seu coração, mas vai reconstruí-lo com belas lições de amor, esperança e bravura.

Filme: O Impossível

Direção: J.A. Bayona

Ano: 2012

Gênero: Drama

Nota: 10/10