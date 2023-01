O filme perfeito para uma noite de cinema em casa está na Netflix e você ainda não assistiu

Paisagens exuberantes e naturais, jardins elegantes e encantadores e casinhas medievais charmosas de tijolos e pedras fazem parte da ambientação de “Sr. Sherlock Holmes”, protagonizado por Ian McKellen e dirigido por Bill Condon. A história se passa em 1947, já no pós-guerra. Sherlock Holmes é um idoso fragilizado por seus mais de 90 anos. Sua memória já não é tão rápida e certeira como décadas atrás. Ele decide exercitá-la visitando lembranças de um caso de 30 anos. Fragmentos lhe surgem à cabeça no decorrer deste filme, enquanto vivencia seu exílio em uma pequena e isolada casa de campo em Sussex, que divide com a empregada (Laura Linney) e seu filho de 13 anos (Milo Parker).

Holmes passa seus dias, já após a morte do irmão Mycroft e de seu parceiro Watson, praticando apicultura e treinando o menino a lidar com as abelhas. Ao mesmo tempo, recebe cartas de um antigo amigo (Hiroyuki Sanada) no Japão que alimentam sua culpa existencial, enquanto mistura os pensamentos com outro caso em que teve uma profunda e fugaz conversa com uma doce e gentil mulher (Hattie Morahan) devastada pela morte dos filhos.

Baseado no romance de Mitch Cullin, o filme nos dá uma espécie de desfecho para as famosas e intrigantes, nas mãos de Guy Richie um tanto quanto frenéticas e eletrizantes, histórias do detetive de Arthur Conan Doyle e adaptada em livros e telas por tantos outros escritores e cineastas. Na pele de McKellen, Sherlock reencontra tamanha grandeza e genialidade. A atuação é tão sincera no olhar quanto na voz que às vezes some na rouquidão. McKellen nos leva da curiosidade aos prantos em apenas alguns minutos, por seu poder supremo de nos convencer e nos arrebatar.

A elegante fotografia de Tobias A. Schliessler, clara e limpa, nos traz um sentimento de pureza e doçura, que embalada pela trilha de Carter Burwell nos vulnerabiliza as emoções, deixando-nos cada vez mais sensíveis e desprotegidos contra um drama maior e iminente. O clímax talvez não seja tão surpreendente, mas com certeza nos pega desprevenidos, com os muros baixos. Ao contrário das histórias investigativas, cheias de ação e aventuras, “Sr. Sherlock Holmes” nos leva para dentro da alma do investigador mais genial de todos os tempos.

Filme: Sr. Sherlock Holmes

Direção: Bill Condon

Ano: 2015

Gênero: Mistério / Drama

Nota: 10/ 10