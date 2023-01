5 filmaços que chegaram à Netflix em 2023 e você ainda não assistiu

O Pálido Olho Azul (2023), Scott Cooper

Scott Garfield / Netflix

Nas primeiras horas de uma cinzenta manhã de inverno do ano 1830, um cadete é encontrado morto na Academia Militar West Point. Mas, quando o corpo chega ao necrotério, aquilo que à primeira vista parecia ser apenas uma terrível tragédia rapidamente ganha ares de um acontecimento macabro: o coração do morto foi removido, e a pessoa responsável por isso evidentemente sabia o que estava fazendo. Preocupados com a honra da academia militar, os líderes da instituição pedem a ajuda de Augustus Landor, um detetive da região. No entanto, o código de silêncio dos cadetes se mostra um obstáculo incontornável para a investigação de Landor, fazendo com que o detetive peça a ajuda a um dos alunos da academia: Edgar Allan Poe, um cadete meio excêntrico que, além de desdenhar do rigor do universo militar, também tem um pezinho na poesia.