Baseado em história real, drama sufocante com Josh Brolin, Jeff Bridges e Miles Teller está na Netflix

“Homens de Coragem” começa em Prescott, no Arizona, numa época em que os incêndios florestais passam a consumir cidades inteiras com frequência assustadora. Eric Marsh (Josh Brolin), bombeiro experiente do Corpo de Bombeiros de Prescott, observa equipes de elite dominarem operações importantes enquanto sua unidade permanece limitada a funções secundárias. Ele sabe que seus homens conseguem mais, mas falta reconhecimento oficial. Ao lado do supervisor Duane Steinbrink (Jeff Bridges), Marsh inicia uma campanha para transformar o grupo municipal numa equipe Hotshot certificada, categoria reservada aos bombeiros mais preparados para enfrentar incêndios em áreas críticas.

A ambição de Marsh não nasce de orgulho vazio. A certificação garante acesso a operações maiores, mais recursos e salários melhores para os integrantes da equipe. O problema aparece quando ele percebe que parte dos homens ainda trabalha sem disciplina suficiente para suportar as exigências físicas da função. Os treinamentos se tornam brutais. Corridas em montanhas, carregamento de equipamentos pesados e exercícios sob calor intenso viram rotina diária. Alguns desistem rápido. Outros permanecem porque aquela vaga representa a única chance de estabilidade financeira.

Novas responsabilidades

É nesse cenário que surge Brendan McDonough (Miles Teller). O personagem aparece perdido entre drogas, irresponsabilidade e pequenos delitos. Quando descobre que será pai, Brendan percebe que já não consegue sustentar a própria vida, muito menos cuidar de outra pessoa. A entrada dele na equipe dos bombeiros acontece quase por acaso, mas Marsh identifica algo útil naquele rapaz inquieto. O comandante oferece uma oportunidade objetiva. Trabalho duro em troca de salário, disciplina e alguma perspectiva de futuro. Brendan aceita porque praticamente todas as outras portas da cidade já se fecharam para ele.

Joseph Kosinski organiza o crescimento da equipe sem transformar os bombeiros em figuras inalcançáveis. Eles erram, discutem, reclamam do cansaço e passam boa parte do tempo cobertos de fuligem, suor e poeira. Existe um cuidado importante em mostrar a rotina fora dos incêndios. As conversas acontecem em cozinhas apertadas, estacionamentos e pequenos bares da cidade. São homens tentando sustentar casamentos, pagar contas e lidar com filhos enquanto convivem diariamente com o risco de morrer queimados numa encosta qualquer.

Amanda Marsh (Jennifer Connelly), esposa de Eric, representa bem esse desgaste silencioso. Ela acompanha o marido sair de casa durante a madrugada sem saber quando voltará. Em muitos momentos, a relação entre os dois parece presa numa corda prestes a arrebentar. Amanda se incomoda com a obsessão do marido pelo trabalho e percebe que cada nova promoção aproxima Eric de incêndios ainda mais perigosos. Josh Brolin trabalha essa tensão de forma contida. Eric raramente faz discursos emocionados. Ele prefere permanecer calado, o que acaba tornando o personagem mais humano.

Incêndios maiores

Quando os Granite Mountain Hotshots finalmente conquistam a certificação oficial, a equipe passa a atuar em incêndios maiores pelo estado. O filme cresce nesse trecho porque mostra a dimensão física do combate ao fogo. Não existe glamour em carregar ferramentas pesadas por quilômetros enquanto o vento muda de direção a qualquer instante. Os bombeiros abrem trilhas, derrubam vegetação e tentam conter labaredas que atravessam montanhas inteiras em poucos minutos.

Kosinski filma os incêndios de maneira sufocante. A fumaça cobre boa parte das cenas e dificulta até localizar os personagens em determinados momentos. Os rádios falham, ordens chegam incompletas e o perigo surge sem aviso confortável. Há uma sequência particularmente angustiante em que a equipe precisa decidir entre permanecer numa área cercada por vegetação seca ou tentar atravessar um terreno tomado pela fumaça. O diretor alonga o silêncio nesses instantes e cria tensão sem depender de frases grandiosas.

Miles Teller cresce bastante ao longo do filme porque Brendan amadurece diante do próprio grupo. Os colegas ainda desconfiam dele no começo. Alguns acreditam que o rapaz não suportará uma semana de treinamento pesado. Aos poucos, Brendan conquista respeito dentro da equipe ao abandonar velhos hábitos e assumir responsabilidades que antes evitava. O filme trabalha essa mudança sem transformar o personagem num exemplo perfeito. Ele continua inseguro, falha em momentos importantes e demora para colocar a vida nos trilhos.

Companheirismo

“Homens de Coragem” também funciona porque observa o espírito coletivo daqueles bombeiros. Existe companheirismo genuíno entre homens que passam dias isolados em áreas de incêndio dividindo água, comida e medo. As brincadeiras surgem no meio do caos porque ninguém consegue viver sob tensão permanente durante tanto tempo sem enlouquecer um pouco. Em determinado momento, um dos bombeiros reclama mais do sanduíche ruim do almoço do que das chamas gigantes atrás dele. É uma reação absurda, mas bastante humana.

A parte mais forte do longa chega quando o incêndio de Yarnell Hill entra em cena. O fogo cresce fora de controle e obriga equipes inteiras a mudar rotas constantemente. Os Granite Mountain Hotshots seguem para uma das áreas mais perigosas da operação enquanto o vento espalha labaredas em velocidades difíceis até de acompanhar. Joseph Kosinski abandona qualquer glamour restante e concentra atenção na fragilidade daqueles homens diante da força do incêndio.

“Homens de Coragem” emociona porque acompanha trabalhadores reais tentando cumprir o próprio dever num cenário onde coragem raramente garante sobrevivência. O filme observa homens comuns carregando pás, serras e mochilas pesadas enquanto cidades inteiras aguardam notícias pelo rádio. Quando as sirenes voltam a tocar, ninguém ali tem tempo para discursos heroicos. O caminhão parte outra vez antes mesmo da fumaça desaparecer completamente do horizonte.