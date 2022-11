Candidato ao Oscar, suspense aterrador da Netflix em um dos melhores filmes de 2022

Primeiro filme de língua inglesa do cineasta Tobias Lindholm, “O Enfermeiro da Noite” é um suspense baseado no livro homônimo de Charles Graeber. Lindholm é um dos expoentes do cinema dinamarquês ao lado de seu parceiro Thomas Vinterberg, com quem co-roteirizou o ganhador do Oscar “Druk — Mais Uma Rodada” e “A Caça”, ambos protagonizados por Mads Mikkelsen. “O Enfermeiro da Noite” também é uma promessa à premiação da Academia, especialmente na categoria de melhor ator para Eddie Redmayne, já indicado duas vezes e ganhador em 2015, por “A Teoria de Tudo”.

“O Enfermeiro da Noite” conta a história do assassino em série Charlie Cullen, que atuou profissionalmente em 12 hospitais nos Estados Unidos. Por onde passou, deixou um rastro de morte. Estima-se que ele tenha provocado a morte de mais de 400 pacientes. Seu método, limpo e discreto, permitiu que ele causasse muitos danos em todos os seus trabalhos, já que ele aplicava doses letais de insulina e digoxina em soros que seriam administrados nos pacientes. O filme destaca como os hospitais, mesmo desconfiados de Cullen, fizeram vista grossa e apenas o demitiam, ao invés de denunciá-lo ou admitir os crimes. Nenhum dos locais onde ele trabalhou foi judicialmente acionado e o caso só foi solucionado graças à enfermeira Amy Loughren, que auxiliou nas investigações e convenceu Cullen a admitir os crimes.

Toda essa história sombria é narrada por meio de uma fotografia nublada e fria e as interpretações fantásticas de Eddie Redmayne e Jessica Chastain. O primeiro, reproduzindo todo o realismo e insanidade por trás do verdadeiro Cullen. Na cena em que o enfermeiro é interrogado pela polícia, Redmayne tem seu ápice quando se nega a falar sobre os crimes. Para Chastain, a cena-chave é quando sua personagem chega em casa e encontra Cullen sozinho com suas duas filhas pequenas. Embora ela já saiba que ele é um assassino, tem que disfarçar para sobreviver. Quando ela consegue fazê-lo ir embora de sua casa, ela desmorona. Um misto de alívio e desespero que contagia o espectador.

“O Enfermeiro da Noite” mostra como a maldade está enraizada dentro de algumas pessoas, que a praticam apenas porque podem. Condenado a 11 prisões perpétuas, Cullen está recluso da sociedade, que não mais vive sob a ameaça de sua existência. No entanto, quantos outros semelhantes a ele não devem estar soltos praticando suas maldades apenas porque podem?

Filme: O Enfermeiro da Noite

Direção: Tobias Lindholm

Ano: 2022

Gênero: Suspense

Nota: 10/10