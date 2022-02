10 filmes premiados na Netflix que pouquíssimas pessoas assistiram

Inspire, Expire (2018), Isold Uggadottir

Com dificuldades financeiras, a mãe solteira Lara consegue um trabalho como segurança de fronteira no Aeroporto de Keflavic, na Islândia. Seu caminho se cruza com o de Adja, uma imigrante de Guiné-Bissau que tenta viajar para Toronto com um passaporte falso interceptado por Lara. Enquanto Adja aguarda a deportação, Lara vive em seu carro com o filho, Eldar. Essas duas mulheres que batalham por uma vida melhor acabam se reencontrando e irão se conectar para ajudar uma à outra a superar as adversidades.