Os 10 filmes mais bem avaliados do catálogo do Amazon Prime Video

Jiro Dreams of Sushi (2011), David Gelb

Jiro, um velhinho japonês, passou 75 anos de sua vida preparando sushi. Hoje dono do Sukiyabashi Jiro Honten, um restaurante simples — mas prestigiado — na estação do metrô de Tóquio, abdica de seu negócio em favor do filho para… continuar se dedicando à sua arte, agora sem as pressões da clientela, sem as neuroses de ter de chefiar a cozinha de um estabelecimento movimentado. Arquétipo do homem humilde, que venceu na vida, mas não abandonou suas raízes, e compenetrado no que traçara como seu destino, o octogenário se permite destrinchar pelas câmeras do diretor David Gelb, que elabora um delicado perfil sobre a importância da probidade e o poder do trabalho em “Jiro Dreams of Sushi”. Lançado em 2011, o documentário se empenha em ressaltar o exemplo do menino simples que, aos 10 anos, passa a ajudar o pai no pequeno comércio que mantém, aprender a manipular facas e outros utensílios perigosos, e logo se descobre portador de um talento especial: fazer sushi, um dos pratos mais tradicionais da culinária nipônica, popularizado no Brasil em fins dos anos 1990. Seu restaurante — até então cotado com as três estrelas que o guia Michelin reserva apenas às melhores casas de gastronomia do mundo, o único especializado em sushi da publicação — continua badalado e despertando o interesse de personalidades ao redor do globo, entre as quais o ex-presidente americano Barack Obama e o ex-premiê do Japão Shinzo Abe. Hoje excluído do Michelin, o Sukiyabashi Jiro Honten segue em atividade, mas sem aceitar reservas. A propósito, Jiro Ono, prestes a completar 96 anos, vai bem, obrigado.