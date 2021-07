10 filmes de suspense mais agonizantes do catálogo da Netflix

A Revista Bula selecionou filmes de suspense que vão mexer com as emoções do público e dar sustos bons o bastante para extravasar toda energia ruim que possa estar acumulada. A lista inclui os títulos “A Mulher da Janela”, um lançamento de 2021, dirigido por Joe Wright, em que Amy Adams interpreta a protagonista Anna, uma mulher agorafóbica que acredita ser testemunha de um crime; “Fratura”, de 2019 e direção de Brad Anderson, traz Sam Worthington no papel de um pai que vê sua família desaparecer misteriosamente em um hospital; “Sequestrando Stella” é um remake alemão de 2019, de Thomans Sieben, que reconta a história do thriller britânico “The Desappearance of Alice Creed”, em que sequestradores raptam uma jovem para tentar conseguir recompensa de sua família rica. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Mulher na Janela (2021), Joe Wright Anna é uma ex-terapeuta separada do marido que agora vive sozinha em sua casa espiando os vizinhos. Ela é agorafóbica e não sai de casa há dez meses. Um dia, Anna pensa testemunhar um assassinato do outro lado da rua pela janela de sua casa. Com ajuda de seu inquilino, David, eles investigam a verdade surpreendente por trás do ocorrido.

Fratura (2019), Brad Anderson A caminho de Minneapolis, uma família para em posto de gasolina. No local, a filha de 6 anos sofre um acidente e quebra o braço. O casal corre para o hospital, onde a menina é atendida. A mãe e a criança entram no elevador para subirem até a sala de tomografia, acompanhadas pelo médico. O pai espera na recepção. Após horas sem notícias, ele pede informações. No hospital, não há nenhum registro de que a criança deu entrada. Ninguém sabe o paradeiro de sua família.

Sequestrando Stella (2019), Thomas Sieben O filme é um remake do thriller britânico “The Desappearance of Alice Creed”. Dois sequestradores mascarados raptam Stella no meio da rua e a jogam em uma van com objetivo de trocar a refém por uma gorda recompensa de seu pai abastado. Após ser algemada em uma cama em seu cárcere, os homens aguardam a resposta do pai da moça por e-mail. Enquanto isso, ela tenta usar seu ínfimo controle para conseguir se salvar dos abdutores.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Durante as férias em uma casa remota, o advogado de sucesso Gerald algema sua esposa, Jessie, na cabeceira da cama em um momento íntimo do casal. Ela não se sente confortável e pede para que o marido retire as algemas, mas Gerald está animado e se nega. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto em cima dela. Ao empurrar o corpo, Jessie fica aterrorizada com a situação. Distante demais para que qualquer pessoa escute seus gritos de socorro, ela continua algemada à cama. No entanto, a noite irá trazer sustos ainda muito maiores.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal constrói um lar em uma antiga casa. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

Veronica (2017), Paco Plaza Em Madrid, 1991, alunos de uma escola católica saem ao pátio para assistir um eclipse solar. Em vez de se juntar a eles, Veronica e dois amigos escapam para o porão do colégio para usar um tabuleiro de Ouija. Eles tentam invocar o pai morto de Veronica, mas o plano não dá certo. Mais tarde, na casa da adolescente, eventos paranormais indicam que o grupo liberou um espírito maligno que agora atormenta Veronica e sua família.

À Sombra do Medo (2016), Babak Anvari Ambientado em Teerã, em 1988, mãe e filha ficam trancafiadas em seu apartamento durante a guerra Irã-Iraque. Resistindo aos bombardeios de mísseis, elas se escondem no porão durante os ataques aéreos enquanto a cidade se esvazia. Em meio a tudo isso, vizinhos sussurram sobre crenças e presságios de destruição. Uma criança órfã de outro apartamento informa que o prédio está assombrado por um “djinn” e coisas estranhas começam a acontecer.

O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez Rocky, Alex e Money invadem casas asseguradas pela empresa do pai de Alex. Nas residências, roubam os pertences dos moradores para vendê-los. Um dia, ficam sabendo que um idoso cego guarda 300 mil dólares em sua casa. O dinheiro havia sido ganho de indenização pela morte da filha. O roubo, no entanto, não termina bem. O idoso é um ex-soldado mentalmente perturbado capaz de qualquer coisa contra os invasores.

O Orfanato (2007), J.A. Bayona Laura foi criada em um orfanato. Agora, casada e com um filho, ela e a família voltam ao orfanato para administrá-lo como lar de crianças doentes ou deficientes. Apesar das memórias felizes que têm do lugar, Laura passa a ter visões terríveis sobre o que pode ter acontecido com as crianças que deixou para trás há 30 anos.