10 melhores filmes da Netflix que foram indicados ao Oscar nos últimos cinco anos

A Ballada de Buster Scruggs (2018), Ethan Coen e Joel Coen

Uma antologia que reúne seis contos do Velho Oeste. No primeiro episódio, Buster Scruggs é um pistoleiro cantor. No segundo, um ladrão de bancos é foragido da justiça e tenta escapar da forca. No terceiro, um empresário e um artista viajam pela cidade trocando poesias por moedas. No quarto, um idoso solitário desenvolve um método de encontrar ouro. No penúltimo conto, Alice perde o irmão e se apaixona pelo vaqueiro Billy. O último é sobre um grupo que filosofa sobre a vida enquanto viaja em uma carruagem.