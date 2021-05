10 filmes subestimados na Netflix que são diamantes para os olhos e a alma

Um Homem de Sorte (2019), Bille August

Ambientado no final do século 19, o filme conta a história do ambicioso jovem dinamarquês Peter Sidenius. Filho de um devoto casal cristão, ele viaja para a capital, Copenhague, para estudar engenharia, rebelando-se contra o pai clérigo. Na cidade grande, Peter tenta conseguir recursos para viabilizar um projeto de fornecimento de energia com potencial revolucionário. Mas, seus desentendimentos com a família e seu orgulho podem atrapalhar seus planos.