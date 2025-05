10 filmes para maiores de 18 anos que você pode ver na Netflix em 2025

Tudo Por Ela (2021), Ryuichi Hiroki

Aiko Nakano / Netflix

Rei vive à margem de uma vida comum, mergulhada em sentimentos que há anos tenta sufocar. Quando reencontra Nanae, uma antiga colega, percebe que ela vive prisioneira de um casamento violento. Movida por um impulso visceral, Rei rompe a passividade que a consumia: decide intervir, acolher a amiga e, enfim, declarar o amor que sempre calou. Sua escolha, no entanto, não se limita às palavras — assume consequências irreversíveis. O gesto extremo de Rei tem como alvo o marido agressor, e a linha entre proteção e transgressão é atravessada sem retorno. Esperando gratidão ou ao menos compreensão, depara-se com o horror estampado no rosto da mulher que tentou salvar. A ligação entre as duas se desfaz em desconfiança e choque. O que era para ser redenção se transforma em ruína, e os afetos malditos que as unem passam a ser também o que as afasta.