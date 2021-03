Para quem realmente gosta de filmes, assistir aos filmes que ganharam o Oscar é uma tradição. Ainda que a premiação deixe de fora ótimas produções, é consenso que os longas premiados são obras-primas do cinema. Para os cinéfilos de plantão, a Bula reuniu em uma lista todos os filmes que venceram o Oscar de Melhor Filme e que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video. Entre eles, estão “Rocky, Um Lutador” (1976), de John G. Avildsen; “Conduzindo Miss Daisy” (1989), de Bruce Beresford; e “Menina de Ouro” (2005), de Clint Eastwood. “O Silêncio dos Inocentes” (1991), de Jonathan Demme, e “Annie Hall” (1977), de Woody Allen, estão no canal pago MGM, no Prime Video; enquanto “Onde os Fracos Não Têm Vez” (2008), de Joel e Ethan Coen; está no Paramount+, mas ambos os serviços podem ser testados gratuitamente por sete dias.

Green Book (2018), Peter Farrelly O filme se baseia numa história real dos anos 1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Tony Lip precisa de dinheiro após a falência de seu negócio e aceita trabalhar como motorista para Don Shirley, um celebrado pianista negro. Os dois são muito diferentes e Tony é um bocado racista. Mas, aos poucos, Tony e Don se tornam bons amigos.



Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014), Alejandro González Iñarritu O longa, que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2015, conta a história de Riggan Thomson, um ator que fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói que se tornou um ícone cultural. Ao se recusar a fazer mais uma sequência do filme, Riggan viu sua fama decair. Agora, para retomar sua carreira, ele está montando uma peça para a Broadway.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Na década de 1920, o ator George Valentim é uma das estrelas mais famosas do cinema mudo. Ele se apaixona por Peppy Miller, uma figurante que sonha em ser uma grande atriz. A carreira de George está sendo ameaçada pela chegada no cinema falado e ele não sabe como continuar relevante. Ao mesmo tempo, assiste à ascensão de Peppy, que se adapta muito bem ao novo formato de filmes.

O Discurso do Rei (2010), Tom Hooper Desde a infância, o príncipe George é gago. Esse é um sério problema para ele, que constantemente precisa fazer discursos. Após tentar vários métodos, ele é vencido pela insistência da esposa e aceita visitar mais um terapeuta de fala, o dr. Lionel Logue. Inicialmente, George duvida das técnicas pouco convencionais de Logue, mas rapidamente percebe que está progredindo. Agora, ele precisa se preparar para o seu maior desafio: assumir a coroa.

Guerra ao Terror (2009), Kathryn Bigelow JT Sanborn, Brian Geraghty e Matt Thompson integram o esquadrão antibombas do exército dos EUA, em missão no Iraque. A tarefa deles é destruir explosivos antes que atinjam alguém. Mas, por um erro, uma bomba explode e mata Thompson. O sargento William James é enviado para substitui-lo, dias antes de ser dispensado do Iraque. James é um soldado impulsivo e de sangue frio, o que acaba incomodando seus colegas da equipe.

Onde os Fracos Não Têm Vez (2008), Joel Coen e Ethan Coen Enquanto caça cervos, Llewelyn Moss encontra um traficante morto no deserto do Texas. Então, ele leva consigo uma grande quantidade de dinheiro que estava com o rapaz. Em busca da quantia perdida, o impiedoso assassino Chigurh começa a perseguir Moss. No entanto, para capturá-lo, ele terá de enfrentar o xerife da cidade, que também está procurando Moss. O filme é baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy.

Menina de Ouro (2005), Clint Eastwood Frankie Dunn é um veterano treinador de boxe de Los Angeles. Ele agenciou e treinou grandes atletas, mas atualmente é uma pessoa magoada e fechada. Maggie Fitzgerald, uma operária, chega ao ginásio de Frankie insistindo para que ele a treine. Ele não gosta de trabalhar com mulheres e acredita que Maggie está velha para iniciar a carreira. Mas Maggie não desiste e vai todos os dias treinar sozinha no ginásio, até que Frankie decide ajudá-la.

O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme Clarice Starling, agente novata do FBI, foi designada para encontrar um maníaco que assassina mulheres jovens e depois retira suas peles. Para traçar o perfil psicológico do psicopata, Clarice decide entrevistar Hannibal Lecter, um psiquiatra que cumpre prisão perpétua por canibalismo. Hannibal aceita ser entrevistado por Clarice, mas pede em troca que a agente lhe conte detalhes sobre a sua vida pessoal.

Conduzindo Miss Daisy (1989), Bruce Beresford Miss Daisy é uma judia idosa e aposentada que vive sozinha em Atlanta, na Geórgia. Após um pequeno acidente, seu filho decide contratar um motorista para levá-la aos lugares. O contratado é Hoke Colburn, um motorista negro. Inicialmente, Daisy se recusa a ser conduzida pelo novo empregado, mas com o passar do tempo os dois se tornam grandes amigos.

Annie Hall (1977), Woody Allen Alvy é um humorista judeu e divorciado que faz análise há 15 anos para compreender suas dificuldades com as mulheres. Ele acaba se apaixonando por Annie Hall, uma cantora amadora com personalidade instável. Em pouco tempo, eles decidem morar juntos, mas as crises conjugais e os defeitos de cada um começam a aparecer, afetando o amor que eles sentem um pelo outro.

O Poderoso Chefão — Parte II (1974), Francis Ford Coppola Primeira sequência a ganhar o Oscar de Melhor Filme, “O Poderoso Chefão Parte II” conta a história de Vito Andolini, conhecido como o mafioso Don Vito Corleone. Após a máfia italiana matar sua família, ele foge para os Estados Unidos, onde começa a praticar crimes para manter sua mulher e filhos. Anos mais tarde, os negócios da família Corleone são comandados pelo ambicioso filho caçula de Vito, Michael.

O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Nos anos 1950, Don Vito Corleone é o chefe de uma das famílias de mafiosos mais influentes em Nova York. Virgil Sollozzo, um gângster, anuncia a Don Vito que pretende estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos na cidade, mas só fará isso com a permissão da família Corleone. Vito se nega a apoiá-lo e acaba sendo vítima de um atentado. Enquanto se recupera, ele pede que o filho mais velho, Sonny, assuma os negócios em seu lugar.

Quem Quer Ser Um Milionário? (2009), Danny Boyle Jamal Malik é um rapaz de 18 anos que cresceu nas favelas de Mumbai, na Índia. Ele é chamado para participar da versão indiana do programa de TV “Quem Quer Ser Um Milionário?”, concorrendo a 20 milhões de rúpias. Sua experiência de vida o ajuda a responder as perguntas do show e ele se torna um milionário. Mas, o apresentador do programa e a polícia desconfiam da honestidade do garoto. Para provar sua inocência, Jamal conta aos policiais a história de sua vida.

Gladiador (2000), Ridley Scott No final do reinado de Marco Aurélio, ele diz que irá deixar o trono para o general romano Maximus. Isso desperta a ira de Commodus, filho do imperador, que mata o próprio pai e ordena a morte do general. Após conseguir fugir, Maximus se esconde sob a identidade de um escravo e gladiador. Dia após dia, ele triunfa nas lutas da arena e ganha a confiança do povo, sabendo que o apoio popular será fundamental quando ele tiver a chance de se vingar de Commodus.

Beleza Americana (1999) Sam Mendes O filme conta a história de Lester Burnham, um homem de meia idade completamente insatisfeito com a vida. Ele é casado com Carolyn, uma ambiciosa corretora de imóveis, com quem tem uma filha adolescente, Jane. Lester reencontra um sentido quando se apaixona por Angela, uma amiga de Jane. Para tentar abandonar o cotidiano monótono e conquistar a garota, ele conta com a ajuda do vizinho Ricky, que lhe dá alguns conselhos.

Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis Mesmo com o QI baixo, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. Por obra do acaso, ele participou de alguns dos mais importantes eventos da história dos Estados Unidos. Forrest ensinou Elvis Presley a dançar, serviu com honra no Vietnã, foi estrela de um time de futebol americano, conheceu Richard Nixon e percorreu vários estados a pé. Apesar de todas as suas experiências, ele não consegue esquecer Jenny, seu amor de infância.

Entre Dois Amores (1985), Sydney Pollack No início do século 20, a aristocrata dinamarquesa Karen Blixen se muda para o Quênia, na África, para se juntar a Bror, um barão cafezeiro com quem ela se casou por conveniência. Com o tempo, ela desenvolve sentimentos por Bror e se magoa ao descobrir que ele é infiel. Karen então se apaixona por um caçador local, mas percebe que ele prefere uma vida mais simples comparada com a que ela vive.