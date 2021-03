10 filmes da Netflix lançados em 2021 que valem cada segundo

Pelé (2021), David Tryhorn e Ben Nicholas

O documentário “Pelé” retrata a jornada do Rei do Futebol, apelido de Edson Arantes do Nascimento, desde o início de sua carreira até a conquista do título da Copa do Mundo em 1970. Por meio de entrevistas e imagens exclusivas, o espectador é apresentado ao olhar emocionado do ídolo mundial em relação à sua vida. O longa inclui cenas raras de lendários ex-companheiros de Pelé, como Zagallo, Jairzinho e Amarildo.