A pandemia impactou de forma significativa a indústria da música no Brasil. Somente até abril, segundo levantamento do Data Sim, o prejuízo já tinha sido de R$ 480 milhões. Com esse bloqueio, os artistas tiveram que encontrar outras formas de levar música à população, como as transmissões online, que ficaram tão populares. Mas, apesar de mais escassos, os lançamentos continuaram ocorrendo. Para os que desejam conhecer as melhores músicas de 2020, a Bula reuniu em uma playlist 20 canções imperdíveis, escolhidas a partir de uma enquete realizada com os nossos leitores pelas redes sociais. São músicas de diferentes gêneros, tanto de ídolos já consagrados, como Elza Soares, quanto de novos talentos, como Luedji Luna. É importante ressaltar que a seleção não pretende ser definitiva ou universal, pois corresponde apenas à opinião das pessoas que participaram da votação. Para ouvir a playlist, no Spotify, é necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Fotografia: Valéria Pacheco / Divulgação

Clique no link para ouvir: As 20 melhores músicas brasileiras de 2020

1 — Guardians of Earth, Sepultura

2 — É tudo pra Ontem, Emicida e Gilberto Gil

3 — Vaso Quebrado, Elza Soares

4 — Trilhos Urbanos, Caetano Veloso e Ivan Sacerdote

5 — Quem Disse, Silva e João Donato

6 — Bares da Vida, Zeca Baleiro

7 — Deus e o Diabo na Terra do Sol, Djonga

8 — Saravá, Seu Jorge

9 — Faz Comigo, Wado & Flora

10 — Era Só, Adriana Calcanhoto

11 — Noite Bright, Boogarins

12 — Nada ao Redor, Cícero

13 — Bom Mesmo É Estar Debaixo D´água, Luedji Luna

14 — Dois é Par, Dança

15 — Cais, Milton Nascimento, Criolo e Amaro Freitas

16 — Negro Amor, Gal Costa e Jorge Drexler

17 — Sem Medo, Mahmundi

18 — Saudade, Carne Doce

19 — Sem Mentir, Tuyo

20 — Jovem, Julio Secchin

