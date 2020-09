10 filmes novos de tirar o fôlego para assistir na Netflix

O Dilema das Redes (2020), Jeff Orlowski

Este documentário explora o perigoso impacto das redes sociais na civilização. Especialistas em tecnologia e ex-funcionários do Vale do Silício, alguns deles criadores dos principais aplicativos e ferramentas, mostram como essas mídias têm influência negativa nas relações e comportamentos humanos. De acordo com os entrevistados, não há nenhuma privacidade na internet: todos os usuários são monitorados.