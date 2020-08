16 comédias obrigatórias para ver durante a vida, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Dumb And Dumber To (2014), Peter e Bobby Farrelly

Vinte anos após a última aventura juntos, os melhores amigos Harry Debi e Lóide Christmas se reúnem novamente. Debi, que foi diagnosticado com um grave problema de saúde, descobre que tem uma filha que não conhece. Precisando de alguém que lhe doe um rim, ele chama Lóide para ir com ele visitar a garota. No caminho, eles reencontrar vários personagens do passado e precisam aprender a lidar com as responsabilidades da paternidade.