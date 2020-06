15 séries fundamentais para ver na Netflix em 2020

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry

Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.