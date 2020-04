Os 10 melhores documentários recentes para ver na Netflix em 2020

Democracia em Vertigem (2019), Petra Costa

Neste documentário brasileiro, a cineasta Petra Costa parte de seu envolvimento pessoal com a política para relatar o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, acontecimento que impulsionou a polarização política no país e a ascensão da direita ao poder. O filme possui imagens internas e exclusivas do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Palácio da Alvorada.