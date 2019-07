10 filmes da Netflix que podem transformar um dia ruim

Max Rose (2016), Daniel Noah

O pianista Max Rose está em luto pela perda de sua mulher, Eva, com quem foi casado por mais de 55 anos. Mas, no dia do funeral, revirando as coisas de Eva, ele encontra uma carta de amor assinada por outro homem. Decepcionado com a traição, ele fica doente e sua família o interna em uma instituição para idosos. No asilo, Max faz novos amigos e descobre novamente a alegria de viver.