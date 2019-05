Considerado um dos maiores escritores da história da literatura, Fiódor Dostoiévski influenciou profundamente a ficção do século 19. Suas obras frequentemente apresentam personagens que possuem uma forte compreensão da psicologia humana e fazem observações afiadas sobre a sociedade e a política. Alguns de seus livros, inclusive, são considerados precursores do pensamento moderno e da escola filosófica existencialista. Para disseminar a obra do escritor russo, a Universidade de Adelaide, uma das instituições de ensino mais antigas da Austrália, disponibilizou online todos os romances de Doistoiévski para download gratuito. Ao todo, são 13 livros que podem ser baixados em três formatos: Zip, ePub e Kindle (para dispositivos Amazon). Entre os arquivos, estão algumas das obras mais famosas de Dostoiévski, como “Os Irmãos Karamazov” (1879), “Crime e Castigo” (1866) e “O Idiota” (1869).

As obras estão em inglês. Para fazer o download, basta clicar sobre o título e escolher a opção “download”. Na mesma página, também é possível baixar alguns livros de histórias curtas, como “Noites Brancas” (1848), “O Crocodilo” (1865) e “O Sonho de um Homem Ridículo” (1877).

Clique aqui para acessar: Todos os romances de Dostoiévski para download gratuito