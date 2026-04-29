O homem que gravou 10 mil shows — e agora abriu um cofre secreto na Internet

Quatro décadas de gravações clandestinas saem das fitas antigas e revelam shows raros antes que desapareçam para sempre.

Um conjunto de gravações de shows ao vivo feitas ao longo de quatro décadas está sendo disponibilizado no Internet Archive. A coleção, chamada Aadam Jacobs Collection, reúne registros feitos por Aadam Jacobs, morador de Chicago que gravou apresentações musicais desde 1984. O acervo inclui mais de 10 mil concertos, com material de artistas conhecidos e também de bandas locais ou de curta duração.

As gravações fazem parte do Live Music Archive, área do Internet Archive dedicada à preservação e ao acesso público a registros de apresentações ao vivo. O processo de digitalização e publicação ainda está em andamento. Parte do material já pode ser ouvida e baixada gratuitamente, enquanto outras fitas continuam sendo convertidas, organizadas e preparadas para publicação.

Aadam Jacobs começou a gravar música ainda adolescente. Antes de registrar shows, ele gravava músicas transmitidas pelo rádio. Em 1984, passou a levar equipamentos para apresentações ao vivo. A primeira gravação foi feita com um pequeno aparelho emprestado da avó. Com o tempo, ele passou a usar gravadores portáteis, fitas cassete, DATs e, posteriormente, equipamentos digitais.

O acervo registra principalmente cenas ligadas ao rock alternativo, punk, indie, música experimental e outros circuitos independentes, com forte presença de shows realizados em Chicago. Entre os artistas presentes na coleção estão R.E.M., The Cure, Pixies, The Replacements, Depeche Mode, Stereolab, Sonic Youth, Björk, Liz Phair, Hüsker Dü, Phish e Nirvana. Também há registros fora desse eixo, como apresentações ligadas ao hip-hop, incluindo uma gravação de 1988 do Boogie Down Productions.

O Nirvana antes de “Nevermind”

Um dos registros mais citados da coleção é uma apresentação do Nirvana em Chicago, no dia 8 de julho de 1989, no clube Dreamerz. Na época, Kurt Cobain tinha 22 anos, e a banda ainda não havia lançado “Nevermind”, álbum que seria publicado em 1991. Jacobs gravou o show com um pequeno aparelho Sony levado no bolso. O registro documenta uma fase anterior à projeção internacional do grupo.

A coleção também reúne apresentações de bandas locais e artistas que circularam por casas de shows de Chicago, como Metro, Lounge Ax, Double Door, Empty Bottle, Fireside Bowl e Schubas. Muitos desses grupos tiveram poucos lançamentos oficiais ou carreiras curtas. Por isso, parte do material preserva apresentações que não estavam disponíveis em outros formatos públicos.

A disponibilização do acervo no Internet Archive começou após voluntários ligados ao Live Music Archive entrarem em contato com o material armazenado por Jacobs. O trabalho envolve a retirada das fitas da casa do colecionador, a transferência para formato digital, a identificação das apresentações, a separação das faixas, a revisão de informações e o envio dos arquivos para a plataforma.

O volume do acervo torna o processo longo. São mais de 10 mil shows, muitos deles divididos em vários sets. Isso pode representar dezenas de milhares de blocos de áudio a serem processados. O trabalho inclui a digitalização das fitas, ajustes básicos no som, organização dos metadados, conferência de datas e locais, identificação de músicas e preparação dos arquivos finais.

Uma das pessoas envolvidas no processo é Brian Emerick, responsável por buscar caixas de fitas e fazer a transferência de parte do material. A conversão é feita em tempo real, com o uso de aparelhos de cassete e DAT. O trabalho exige a manutenção de equipamentos antigos, já que muitos dos suportes originais dependem de máquinas que não são mais comuns. Até abril de 2026, estimava-se que mais de 5.500 fitas já haviam sido digitalizadas.

Além da digitalização, o projeto conta com voluntários que trabalham na edição, limpeza e documentação dos arquivos. Há pessoas envolvidas nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha. A meta é acelerar o processamento para reduzir o tempo necessário até que a maior parte da coleção esteja disponível ao público.

Gravações sem autorização formal

A qualidade das gravações varia de acordo com o equipamento usado, o local do show, a posição de Jacobs na plateia e as condições técnicas de cada apresentação. Algumas fitas foram feitas com gravadores simples e microfones portáteis. Outras apresentam som mais claro, especialmente nas gravações feitas após Jacobs adquirir equipamentos melhores e mais experiência.

Durante muitos anos, Jacobs gravou apresentações sem autorização formal. Em alguns casos, donos de casas de show e músicos passaram a reconhecê-lo e tolerar sua presença com equipamentos. O projeto informa que o material pode ser removido caso artistas solicitem a retirada. A coleção não é comercializada e está sendo disponibilizada para audição e download gratuitos.

A questão dos direitos autorais continua sendo um aspecto relevante do projeto. As composições e performances pertencem aos respectivos artistas, compositores e detentores de direitos. Ao mesmo tempo, o Internet Archive mantém o material como parte de uma iniciativa de preservação e acesso público a registros históricos de música ao vivo.

Algumas gravações feitas por Jacobs já foram usadas em lançamentos oficiais. Um exemplo é The Replacements, que incorporou parte de uma gravação feita por ele em 1986 a um álbum ao vivo lançado em 2023 dentro de uma caixa organizada pelo jornalista e pesquisador musical Bob Mehr.

O acervo documenta um período anterior à circulação massiva de vídeos de shows pela internet e pelos celulares. Nas décadas de 1980 e 1990, apresentações em clubes pequenos raramente eram filmadas ou registradas de maneira sistemática. As fitas de Jacobs preservam apresentações que, em muitos casos, não tinham outro registro público conhecido.

A Aadam Jacobs Collection passa a funcionar, no Internet Archive, como uma fonte de consulta para fãs, pesquisadores, músicos e interessados na história da música ao vivo. O material permite acompanhar diferentes fases de artistas conhecidos, além de registrar cenas locais, casas de show, repertórios, formações de bandas e momentos específicos da cultura musical de Chicago e de outros circuitos por onde Jacobs passou.

Com a digitalização, fitas físicas que estavam sujeitas à deterioração passam a ter cópias digitais acessíveis. O processo não elimina a importância dos suportes originais, mas amplia o acesso ao conteúdo e facilita a preservação de longo prazo. À medida que novas gravações forem processadas, a coleção deverá crescer dentro do Internet Archive, incorporando mais apresentações ao catálogo público.

Clique no link para acessar: acervo com milhares de gravações de shows é disponibilizado no Internet Archive