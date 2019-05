Viewpoint Tours: experiências inesquecíveis que podem mudar a sua forma de ver o mundo

Aos apaixonados pela fotografia, buscar inspiração para captar as melhores imagens é vital. Bem sabemos que o poder de uma imagem é exatamente o de nos contar uma história com a simplicidade da luz e com a coragem que carregamos no peito. A Fotografia é, precisamente, uma extensão de nós mesmos e de como observamos tudo ao nosso redor. É capaz de renovar o espírito e alterar nossa visão de mundo. Mas é preciso ir, é preciso caminhar, é preciso que sejamos exploradores para chegar a lugares que possibilitam as diversas maneiras de contar uma história, relatar uma cena e, especialmente, de nos enriquecer com apenas um clique.

Viewpointer em viagem de outono aos Picos de Europa

E se existisse um roteiro perfeito para este intuito? Um roteiro feito por fotógrafos para fotógrafos, e que oferecesse aventura e espírito de expedição?

Foi pensando nisso que dois fotógrafos Portugueses resolveram acampar duas semanas nas desafiadoras terras geladas da Islândia, na contramão do turismo convencional e de frente aos cenários cinematográficos mais inspiradores. Rui Costa e Filipe Cunha juntaram duas de suas maiores paixões — a fotografia e a viagem — para buscar roteiros que oferecessem as mais extraordinárias experiências fotográficas fora da zona de conforto.

Com um planejamento longo e cuidadoso, foi possível que tivessem a segurança para seguir viagem com tranquilidade. Com uma rigorosa seleção de pontos de interesse, foi possível explorar as variadas técnicas fotográficas e aprimorar, portanto, seu conhecimento e sua relação com a Fotografia.

Viewpointers a caminho de Loch Coruisk

Depois de uma primeira vez de muito sucesso, repetiram a aventura e, finalmente, resolveram compartilhar a experiência e promover a ideia de que a Fotografia é de todos e para todos, sendo uma arte acessível e generosa com quem se dedica a ela.

Nasceu, então, a primeira — e até agora — única agência de viagens exclusivas para tours fotográficos em Portugal, liderando o nicho do mercado, oferecendo aos apaixonados por Fotografia de todo o mundo as trajetórias mais aventurescas. A Viewpoint tem recebido um grande números de pessoas interessadas em seus roteiros que fogem do clichê de centros comerciais, cafés famosos ou gift shops. O retorno dos participantes para uma segunda viagem com a agência tem sido de 100%, tamanha a originalidade das viagens, sejam elas fotográficas ou não.

A Agência ainda investe em soberbos roteiros para descobrir os verdadeiros cantos, encantos e recantos de Portugal e uma parte da Espanha, os quais incluem parcerias com produtores de vinhos, experiências gastronômicas e culturais com colaboradores que têm grande conhecimento das áreas a serem exploradas.

Momentos de simples contemplação em Quiraing, Ilha de Skye

Para que dinheiro e tempo sejam transformados nesses momentos inesquecíveis, a Viewpoint Tours traz a extensa experiência dos fundadores com a Fotografia e suas mais sofisticadas técnicas, e também oferece com competência todo o planejamento operacional e logístico dos tours, disponibilizando um acervo de informações e orientações pré viagem para que os participantes tenham a segurança necessária para usufruir de uma experiência tranquila.

A agência também oferece tours privativos exclusivos, os tailor-made tours — em Portugal, seu país de origem — colocando à disposição do cliente opções personalizadas, evitando os clichês já tão batidos por agências de turismo. A Viewpoint quer que as pessoas vejam o Portugal que eles amam e conhecem tão bem para além do lugar-comum do turismo no país. Neste modelo de serviço, o cliente elabora junto com a equipe da Viewpoint um modelo de viagem que encaixa às suas necessidades e gostos pessoais. São trajetos exclusivos feitos com e para o cliente a fim de alcançar uma experiência inesquecível.

Grupo de Viewpointers nos Picos de Europa, Espanha

Clientes de todo o mundo vão poder explorar o que somente Portugal pode oferecer, o que não existe em nenhum outro país. As comunidades portuguesas, as tradições, as diferentes Línguas e costumes, as variadas culturas entre uma região e outra, os sons, as festas, o popular, o íntimo, o interior, a comida, o caseiro, as crenças, as histórias e os contos, os cantos e encantos que somente o Português, conhecedor da própria cultura e dos próprios tesouros pode oferecer com toda a competência, conforto e segurança. E é exatamente o que a Viewpoint Tours nos oferece, um leque de possibilidades personalizadas para experiências extraordinárias em terras lusitanas.

Vale salientar que todos os colaboradores e tour leaders da Viewpoint são especialmente preparados porque, sobretudo, são habitantes dos destinos de viagem, trazendo uma bagagem completa de conhecimento e competência a liderar o grupo a lugares inusitados e exclusivos de Portugal, Espanha, Islândia, Escócia e Ilha de Skye, Madeira, Açores, Noruega, Praga, Dolomitas, Budapeste…

Rui Augusto realizou três viagens com a Viewpoint Tours e está a planejar a próxima. Ele conta que a tranquilidade de viajar com a agência é um dos pontos altos. As viagens são extremamente bem planejadas, com muita informação disponível previamente a todos os participantes.

Cliente Viewpoint em Fairy Glen, Ilha de Skye

“Há todo o tipo de informação quanto às questões relevantes sobre o lugar, clima e as condições às quais estaríamos expostos, assim como sobre a cultura e os costumes da região. A agência também é muito competente em ajudar, apoiar e guiar os participantes na hora de fotografar, oferecendo dicas e sugestões para que todos possam obter os melhores resultados fotográficos. Uma experiência única e que vale cada centavo.”

Carlos Tavares conta que sua experiência com a Viewpoint Tours foi fantástica e serviu de inspiração para outras áreas e atividades de sua vida. “Um dos pontos altos de se fazer uma viagem com uma agência especializada naquilo que amamos é que passamos a conhecer outras pessoas com as quais ficamos amigas e que compartilham do mesmo gosto. Estamos sempre a promover encontros com os participantes dos tours”, revela Tavares que já planeja sua próxima experiência com a Viewpoint Tours.