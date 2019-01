Os 10 Mandamentos de Bertrand Russell para uma democracia sadia

Em 1951, Bertrand Russell publicou um artigo na revista “The New York Times Magazine”: “Liberalismo — A Melhor Resposta ao Fanatismo”, com o subtítulo “Sua tranquila busca pela verdade, vista como perigosa em muitos lugares, permanece sendo a esperança da humanidade”. No artigo, Russel escreve que “O liberalismo é mais uma disposição que uma crença. Ele é, na verdade, o oposto de qualquer crença”. Ele continua: “Mas a atitude liberal não diz que você deve se opor à autoridade. Ela só diz que você deveria ser livre para se opor à autoridade, o que é bem diferente. A essência da visão liberal sobre a esfera intelectual é a convicção de que a discussão imparcial é uma coisa útil, e que as pessoas devem ser livres para questionar qualquer coisa, desde que possam apoiar seus questionamentos com argumentos sólidos. A visão oposta, mantida por aqueles que não podem ser chamados liberais, é de que a verdade já é sabida, e que questioná-la é necessariamente subversivo”. Russell conclui seu artigo na revista oferecendo um “novo decálogo”, com conselhos sobre como viver a vida no espírito do liberalismo. “Os Dez Mandamentos que eu, como professor, gostaria de promulgar, poderiam ser assim dispostos”, diz.





1 — Não se sinta absolutamente certo de nada.

2 — Não pense que vale a pena produzir crença através da ocultação de evidências, pois as evidências certamente virão à luz.

3 — Nunca tente desencorajar o pensamento, pois você certamente será bem-sucedido.

4 — Quando você se deparar com oposição, mesmo que seja da parte de seu marido ou de seus filhos, dedique-se a vencê-la com argumentos e não com autoridade, pois uma vitória que depende apenas da autoridade é irreal e ilusória.

5 — Não respeite a autoridade, pois sempre haverá outras autoridades com opiniões contrárias.

6 — Não use o poder para suprimir opiniões que você acha perniciosas, pois se você o fizer, as opiniões suprimirão você.

7 — Não tenha medo de ter opiniões excêntricas, pois cada opinião hoje aceita já foi excêntrica um dia.

8 — Encontre mais prazer no dissenso inteligente que no consenso passivo, pois se você valorizar a inteligência como deveria, o primeiro implica uma concordância mais profunda que o segundo.

9 — Seja escrupulosamente verdadeiro, mesmo quando a verdade for inconveniente, pois é mais inconveniente quando você tenta escondê-la.

10 — Não tenha inveja da felicidade dos que vivem em um paraíso de tolos, pois apenas um tolo pensaria que aquilo é felicidade. Tradução: Cynthia Feitosa.