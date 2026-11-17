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Protegido durante a infância, Cootie começa a circular fora de casa e encontra experiências que conhecia apenas à distância. Faz amigos, se interessa pelo amor e enfrenta os constrangimentos de aprender a conviver. Sua altura torna cada encontro um acontecimento, atraindo olhares e interpretações que ele não controla. Entre as novidades está a possibilidade de conhecer o ídolo que admira, um super-herói chamado The Hero.

Jharrel Jerome interpreta o protagonista da série criada por Boots Riley, com Olivia Washington e Brett Gray no elenco. O tamanho de Cootie funciona como uma condição concreta da história: ele precisa ocupar espaços, aproximar-se de outras pessoas e descobrir como seu corpo é percebido. A diferença física amplia situações comuns de uma narrativa de amadurecimento, dando a elas outra escala.

A premissa oferece uma oportunidade para pensar quem tem o direito de definir alguém. O jovem descobre o mundo enquanto o mundo tenta classificá-lo, e sua visibilidade não significa que seus desejos serão compreendidos. A existência de um super-herói acrescenta uma referência ao aprendizado: admiração e autoridade entram no conjunto de coisas que Cootie precisa conhecer por conta própria.

O humor fantástico de Riley aproxima estranheza e conflito social. A primeira temporada registrava 96% de aprovação em 75 críticas no Rotten Tomatoes na consulta de 17 de novembro de 2026. Para entrar na história, vale aceitar que seu universo possui regras próprias e que o exagero faz parte da maneira de observar relações de poder. O percurso de Cootie mantém uma base reconhecível: sair da proteção familiar e descobrir como viver entre os outros.