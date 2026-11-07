7 séries de romance para perder a hora e lembrar de alguém

Há amores que começam numa festa, outros que atravessam décadas e alguns que precisam existir em segredo. Estas sete séries de 2024 e 2025 encontram humor, desejo e delicadeza nos encontros: histórias para acompanhar sem pressa, disponíveis em cinco serviços de streaming.

01 Série

Seleção Prime Video Minha Lady Jane Divulgação / Prime Video Jane Grey prefere estudar e encontrar suas próprias respostas a cumprir o casamento negociado pela família. Na Inglaterra dos Tudor, porém, a liberdade de uma jovem nobre vale menos que uma aliança conveniente. A aproximação com Guildford Dudley começa sob o peso dessa imposição e logo revela segredos que ultrapassam a vida dos dois. Enquanto a sucessão do trono transforma parentes em adversários, uma divisão fantástica atravessa o reino. Jane precisa aprender a reconhecer em quem confiar, inclusive no homem que não escolheu como marido. O que chama atenção O humor irreverente e a atração entre os protagonistas dão leveza à intriga palaciana. A fantasia permite brincar com a história sem esconder a disputa pela autonomia da heroína.

02 Série

Seleção Netflix Ninguém Quer Divulgação / Netflix Joanne apresenta um podcast sobre sexo e relacionamentos, embora a própria vida amorosa pareça render mais histórias frustrantes que bons encontros. Numa festa, conhece Noah, um rabino que acaba de sair de uma relação longa. A conversa flui com uma facilidade que surpreende os dois, mas o entusiasmo logo encontra obstáculos fora do casal. A família dele tem expectativas claras sobre a futura companheira; a irmã dela participa de cada decisão. Entre encontros, inseguranças e interferências, os dois tentam descobrir quanto espaço existe para suas diferenças numa vida compartilhada. O que chama atenção Kristen Bell e Adam Brody encontram graça nos constrangimentos sem transformar os personagens em caricaturas. A química funciona especialmente nas conversas em que o desejo convive com o medo de dizer a coisa errada.

03 Série

Seleção MUBI Os Anos Novos Divulgação / Movistar Plus+ Ana e Óscar se conhecem numa noite de réveillon em Madri, quando os dois chegam aos trinta anos por caminhos diferentes. Ela ainda procura uma direção; ele parece ter organizado boa parte da vida. A atração inicia uma relação que a narrativa acompanha em encontros anuais, sempre na passagem de dezembro para janeiro. Cada retorno revela mudanças no trabalho, nas amizades e na maneira como enxergam o outro. Entre um episódio e outro, meses inteiros permanecem fora de cena, e pequenos gestos deixam perceber o que aconteceu nesse intervalo. O que chama atenção A força está na atenção ao tempo: uma conversa, um silêncio ou uma mudança de postura revelam o desgaste e a renovação dos afetos. É o romance mais interessado nas ambiguidades da vida adulta desta seleção.

04 Série

Seleção Disney+ Outlander: Blood of My Blood Divulgação / Sony Pictures Television Duas histórias de amor se desenvolvem em épocas separadas por séculos. Nas Terras Altas da Escócia do século 18, Ellen MacKenzie e Brian Fraser enfrentam as conveniências dos clãs e os interesses que determinam os casamentos. Durante a Primeira Guerra Mundial, Julia Moriston e Henry Beauchamp se aproximam em meio à distância e à incerteza. As escolhas desses casais, futuros pais de Jamie e Claire, entram em conflito com obrigações familiares e acontecimentos que não controlam. A saga aproxima as duas trajetórias e acompanha o esforço para preservar vínculos num mundo que exige outras lealdades. O que chama atenção Paisagens, figurinos e conflitos familiares dão escala às histórias íntimas. O interesse está no contraste entre a força dos sentimentos e as regras sociais que tentam decidir o futuro dos casais.

05 Série

Seleção HBO Max Rivalidade Ardente Divulgação / Accent Aigu Entertainment Shane Hollander e Ilya Rozanov disputam espaço entre os grandes talentos do hóquei profissional. Diante das câmeras e das torcidas, a rivalidade ajuda a definir a imagem dos dois. Fora do gelo, os encontros revelam uma atração que nenhum deles consegue tratar como simples distração. A aproximação precisa conviver com viagens, compromissos e o receio de expor uma intimidade incompatível com as expectativas ao redor. Conforme os anos passam, manter a relação escondida deixa de ser apenas uma decisão prática e começa a cobrar um preço emocional. O que chama atenção A tensão entre exposição pública e intimidade sustenta o romance. As cenas de desejo ganham peso à medida que os protagonistas precisam lidar com sentimentos que já não cabem nas regras estabelecidas entre eles.

06 Série

Seleção Netflix Se a Vida Te Der Tangerinas… Divulgação / Netflix Na ilha de Jeju, Ae-sun cresce cercada por trabalho duro e expectativas pequenas para o futuro de uma menina. Ela sonha escrever e conhecer possibilidades que o vilarejo parece manter à distância. Gwan-sik, um rapaz reservado e persistente, se aproxima com uma dedicação que resiste às dificuldades do cotidiano. A história acompanha os caminhos desse vínculo ao longo das décadas, entre decisões familiares, perdas e oportunidades. Conforme novas gerações entram em cena, os desejos de juventude encontram outras formas de sobreviver, e o amor passa a ser reconhecido também no cuidado repetido todos os dias. O que chama atenção A passagem do tempo amplia o romance sem tirar sua delicadeza. O que comove é a atenção aos gestos de cuidado e ao trabalho silencioso de sustentar uma família, mesmo quando a vida se afasta dos planos.