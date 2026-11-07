7 séries de romance para perder a hora e lembrar de alguém

Há amores que começam numa festa, outros que atravessam décadas e alguns que precisam existir em segredo. Estas sete séries de 2024 e 2025 encontram humor, desejo e delicadeza nos encontros: histórias para acompanhar sem pressa, disponíveis em cinco serviços de streaming.
Seleção
Minha Lady Jane
Jane Grey prefere estudar e encontrar suas próprias respostas a cumprir o casamento negociado pela família. Na Inglaterra dos Tudor, porém, a liberdade de uma jovem nobre vale menos que uma aliança conveniente. A aproximação com Guildford Dudley começa sob o peso dessa imposição e logo revela segredos que ultrapassam a vida dos dois. Enquanto a sucessão do trono transforma parentes em adversários, uma divisão fantástica atravessa o reino. Jane precisa aprender a reconhecer em quem confiar, inclusive no homem que não escolheu como marido.
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Ninguém Quer
Joanne apresenta um podcast sobre sexo e relacionamentos, embora a própria vida amorosa pareça render mais histórias frustrantes que bons encontros. Numa festa, conhece Noah, um rabino que acaba de sair de uma relação longa. A conversa flui com uma facilidade que surpreende os dois, mas o entusiasmo logo encontra obstáculos fora do casal. A família dele tem expectativas claras sobre a futura companheira; a irmã dela participa de cada decisão. Entre encontros, inseguranças e interferências, os dois tentam descobrir quanto espaço existe para suas diferenças numa vida compartilhada.
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Os Anos Novos
Ana e Óscar se conhecem numa noite de réveillon em Madri, quando os dois chegam aos trinta anos por caminhos diferentes. Ela ainda procura uma direção; ele parece ter organizado boa parte da vida. A atração inicia uma relação que a narrativa acompanha em encontros anuais, sempre na passagem de dezembro para janeiro. Cada retorno revela mudanças no trabalho, nas amizades e na maneira como enxergam o outro. Entre um episódio e outro, meses inteiros permanecem fora de cena, e pequenos gestos deixam perceber o que aconteceu nesse intervalo.
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Outlander: Blood of My Blood
Duas histórias de amor se desenvolvem em épocas separadas por séculos. Nas Terras Altas da Escócia do século 18, Ellen MacKenzie e Brian Fraser enfrentam as conveniências dos clãs e os interesses que determinam os casamentos. Durante a Primeira Guerra Mundial, Julia Moriston e Henry Beauchamp se aproximam em meio à distância e à incerteza. As escolhas desses casais, futuros pais de Jamie e Claire, entram em conflito com obrigações familiares e acontecimentos que não controlam. A saga aproxima as duas trajetórias e acompanha o esforço para preservar vínculos num mundo que exige outras lealdades.
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Rivalidade Ardente
Shane Hollander e Ilya Rozanov disputam espaço entre os grandes talentos do hóquei profissional. Diante das câmeras e das torcidas, a rivalidade ajuda a definir a imagem dos dois. Fora do gelo, os encontros revelam uma atração que nenhum deles consegue tratar como simples distração. A aproximação precisa conviver com viagens, compromissos e o receio de expor uma intimidade incompatível com as expectativas ao redor. Conforme os anos passam, manter a relação escondida deixa de ser apenas uma decisão prática e começa a cobrar um preço emocional.
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Se a Vida Te Der Tangerinas…
Na ilha de Jeju, Ae-sun cresce cercada por trabalho duro e expectativas pequenas para o futuro de uma menina. Ela sonha escrever e conhecer possibilidades que o vilarejo parece manter à distância. Gwan-sik, um rapaz reservado e persistente, se aproxima com uma dedicação que resiste às dificuldades do cotidiano. A história acompanha os caminhos desse vínculo ao longo das décadas, entre decisões familiares, perdas e oportunidades. Conforme novas gerações entram em cena, os desejos de juventude encontram outras formas de sobreviver, e o amor passa a ser reconhecido também no cuidado repetido todos os dias.
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Um Dia
Emma e Dexter se aproximam na noite da formatura, em Edimburgo, em 1988. Ela quer escrever e transformar a própria vida; ele parece circular pelo mundo com a segurança de quem sempre teve portas abertas. O encontro não resolve o que existe entre os dois, mas inaugura uma ligação que atravessa mudanças de cidade, trabalho e relacionamentos. A cada episódio, a narrativa retorna à mesma data em um novo ano. Entre afinidade, orgulho e desencontros, a amizade se torna o lugar onde ambos procuram apoio e encontram perguntas difíceis sobre quem estão se tornando.