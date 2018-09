10 melhores romances e comédias românticas originais Netflix

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas (2018), Mike Newell



Juliet Ashton, uma jovem escritora, decide viajar para uma pequena ilha no Canal da Mancha, para escrever sobre um clube de leitura criado durante a ocupação alemã na Segunda Guerra. No entanto, ela acaba se envolvendo muito mais do que imaginava com os excêntricos fundadores do clube, especialmente com o belo sr. Adams.