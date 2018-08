Os 20 melhores episódios de Grey’s Anatomy

“Grey’s Anatomy” é considerada uma das melhores séries americanas dos últimos tempos. Lançada em 2005, já foram ao ar mais de 300 episódios, divididos em 14 temporadas. A trama é ambientada no hospital fictício Seattle Grace, que mais tarde se tornou o Hospital Memorial Grey-Sloan, e retrata o tenso dia a dia dos médicos residentes. Para relembrar os melhores momentos da série, a Bula reuniu em uma lista os seus episódios mais memoráveis. A seleção foi realizada a partir da nota atribuída pelo IMDb, uma das maiores plataformas especializadas em cinema do mundo. Alguns destaques são “Agora ou Nunca”, que encerrou a quinta temporada do seriado; e “Conforme Sabemos”, episódio 17, da segunda temporada. Todas as sinopses são da Netflix.

20 — Afogamento em Terra Firme (Temporada 3, episódio 16) Amigos e médicos colegas de Meredith trabalham para salvar sua vida depois de seu quase afogamento. 19 — Um Tipo de Milagre (Temporada 3, episódio 17) Meredith perde os sinais vitais e recebe uma visita de Denny e Dylan no além. Derek trabalha para trazê-la de volta. 18 — O Acidente (Temporada 13, episódio 6) Catherine pressiona Bailey por uma decisão sobre Alex, que faz uma nova amizade. Arizona tem um choque ao encontrar um rosto conhecido no hospital. 17 — Hora da Verdade (Temporada 8, episódio 21) Os residentes vão a San Francisco para os exames orais. 16 — Como uma Batida de Trem (Temporada 2, episódio 6) Um acidente de trem leva vários pacientes gravemente feridos ao hospital, causando uma distração para Meredith enquanto ela aguarda a decisão final de Derek. 15 — Uma Questão de Ponto de Vista (Temporada 6, episódio 6) Depois que uma vítima de queimadura morre no meio de um plantão caótico, a chefe e membro do conselho Jennings interroga os residentes para encontrar o culpado. 14 — Bom Luto (Temporada 6, episódio 1) Os membros da equipe do hospital encontram diferentes formas de superar a difícil crise que enfrentam. 13 — Voo (Temporada 8, episódio 24) Uma situação perigosa deixa os médicos na luta pela própria sobrevivência. 12 — Assunto de Família (Temporada 12, episódio 24) Os médicos se preparam para um casamento. Um problema de última hora coloca April e Ben em maus lençóis. 11 — A Namorada da Ex (Temporada 12, episódio 5) Uma convidada inesperada causa confusão durante o jantar e traz lembranças dolorosas para Meredith. Maggie sofre as consequências de seus atos. 10 — Você Não Fez Nada (Temporada 13, episódio 9) Com o seu julgamento prestes a acontecer, Alex é obrigado a tomar uma decisão. O desabamento de um prédio lota o hospital. 9 — O Tempo Deforma (Temporada 6, episódio 15) Em sua nova função como chefe, Derek restaura a série de conferências do hospital. 8 — 17 Segundos (Temporada 2, episódio 25) Meredith precisa trabalhar com Callie por um dia, e Burke e Izzie continuam a procurar um novo coração para Denny. 7 — Lembre-se do Tempo (Temporada 9, episódio 2) Os médicos lidam com a tristeza e com os ferimentos causados pela queda do avião, e a equipe do Seattle Grace tenta voltar à normalidade em meio ao caos. 6 — Aos Dias que Virão (Temporada 5, episódio 23) Izzie passa algum tempo com um paciente que também tem câncer e avalia a possibilidade de passar por uma cirurgia arriscada. 5 — Morte e Companhia (Temporada 6, episódio 24) As habilidades cirúrgicas de Cristina e Meredith são colocadas à prova. 4 — O Som do Silêncio (Temporada 12, episódio 9) Durante um atendimento, Meredith é atacada por um paciente e fica entre a vida e a morte. 3 — É o Fim do Mundo (Temporada 2, episódio 16) O pressentimento de Meredith de ter um dia ruim é confirmado quando um caso médico chega ameaçando as vidas de todos na sala de cirurgia. 2 — Conforme Sabemos (Temporada 2, episódio 17) Apesar dos grandes esforços da equipe de Seattle Grace, a situação de risco aumenta. 1 — Agora ou Nunca (Temporada 5, episódio 24) George dá uma notícia surpreendente à Bailey, deixando todos do hospital perplexos com a novidade.