A ficção científica que mudou para sempre o rumo do cinema: na Netflix

Em “Matrix”, Keanu Reeves interpreta Thomas Anderson, um funcionário de escritório que passa o dia obedecendo chefes e a madrugada atuando como o hacker Neo. Lana Wachowski e Lilly Wachowski constroem um ambiente onde computadores, telefones públicos e mensagens criptografadas funcionam quase como armadilhas permanentes. Neo sente que existe algo errado ao redor dele, embora não consiga explicar exatamente o quê. A situação muda quando Trinity, personagem de Carrie-Anne Moss, entra em contato e afirma que Morpheus, vivido por Laurence Fishburne, possui respostas capazes de destruir tudo o que ele considera real.

O filme perde pouco tempo com introduções. Neo já aparece cercado por policiais, agentes misteriosos e pessoas que sabem detalhes da vida dele sem qualquer dificuldade. A sensação de perseguição cresce porque ninguém explica regras de maneira confortável. Morpheus fala pouco, Trinity parece sempre com pressa e os agentes aparecem sempre com a mesma roupa, invadindo salas, corredores e prédios inteiros com uma calma assustadora. Há uma tensão curiosa nisso tudo porque “Matrix” trata a tecnologia como um instrumento de vigilância constante. Até atender um telefone parece perigoso.

Risco constante

As Wachowski conseguem deixar o enredo acessível mesmo trabalhando conceitos complicados. Quando Morpheus revela que o mundo conhecido por Neo é uma simulação criada por máquinas, a história não vira um debate cansativo sobre filosofia. O roteiro mantém o foco nas consequências concretas daquela descoberta. Neo percebe que sua antiga vida inteira era controlada por um sistema criado para impedir questionamentos humanos. A partir dali, cada escolha coloca alguém em risco. Entrar numa sala errada, perder uma ligação telefônica ou demorar alguns segundos para fugir já basta para comprometer operações inteiras.

Carrie-Anne Moss ajuda muito nesse equilíbrio. Trinity é uma espécie de ponte entre o público e aquele universo estranho. Ela já conhece as regras da Matrix e sabe como agir dentro dela, mas ainda demonstra preocupação genuína com Neo. A personagem transmite firmeza sem cair naquele arquétipo mecânico da guerreira fria. Em muitos momentos, parece apenas uma mulher cansada de viver escondida, carregando armas e tentando impedir que seus amigos sejam mortos por programas de computador vestidos de agentes federais.

Laurence Fishburne também sustenta boa parte da força dramática do longa. Morpheus é quase uma figura religiosa dentro da resistência humana. Ele acredita que Neo pode libertar pessoas aprisionadas pela Matrix e aposta nisso mesmo quando outros personagens duvidam da capacidade do rapaz. Fishburne interpreta Morpheus com uma mistura de serenidade e obstinação que impede o personagem de virar caricatura messiânica. Existe certa ironia no fato de que aquele líder revolucionário passa boa parte do tempo dentro de salas escuras explicando para um homem confuso que a realidade inteira é falsa.

Cenas de ação

As cenas de ação são eficientes porque aparecem ligadas ao enredo. Neo aprende artes marciais e manipulação de armas porque precisa sobreviver aos agentes, não apenas para impressionar visualmente o público. As Wachowski filmam tiroteios, perseguições e lutas usando câmera lenta de maneira integrada ao suspense. Quando um personagem desvia de balas ou atravessa paredes, aquilo altera o rumo da fuga, interfere no plano de resgate ou impede uma captura. Tudo possui consequência concreta dentro da narrativa.

Existe também um lado quase paranoico na maneira como “Matrix” retrata instituições e ambientes urbanos. Escritórios parecem prisões silenciosas. Interrogatórios acontecem em salas frias e vazias. Elevadores fecham no instante errado. Corredores intermináveis criam a impressão de que ninguém consegue sair completamente daquele sistema. Hugo Weaving transforma o Agente Smith em uma ameaça memorável justamente por agir sem emoção aparente. Ele fala baixo, mantém a postura controlada e encara seres humanos com desprezo absoluto. Smith não precisa correr ou gritar para causar medo. Basta entrar numa sala para que todos saibam que alguém perderá liberdade ou a própria vida.

Atmosfera de mistério

Preservar parte do mistério é uma das qualidades do filme. Neo passa muito tempo tentando compreender a própria função naquela guerra entre humanos e máquinas. O roteiro oferece pistas aos poucos, sem tratar o espectador como incapaz de acompanhar a história. Há momentos em que o protagonista parece apenas um funcionário exausto tentando sobreviver ao pior expediente do planeta. Em outros, assume riscos enormes para salvar pessoas que mal conhece. Keanu Reeves trabalha bem essa transição porque nunca transforma Neo num herói arrogante. O personagem permanece inseguro durante boa parte da trama.

Mesmo mais de duas décadas após o lançamento, “Matrix” continua atual por um motivo simples. O longa fala sobre controle, vigilância e manipulação de informação usando imagens concretas, personagens humanos e situações facilmente reconhecíveis. O espectador talvez nunca enfrente máquinas dominando o planeta, mas certamente reconhece a sensação de viver cercado por sistemas que observam cada passo silenciosamente. As Wachowski pegam esse desconforto contemporâneo e transformam em tiros, fugas, telefonemas interrompidos e corredores iluminados por luz fluorescente. Quando Neo finalmente decide agir contra aquele mundo artificial, a impressão é de que qualquer porta automática pode esconder outro agente esperando pela próxima captura.