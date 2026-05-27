Na Netflix, Tom Cruise comanda a ação em um blockbuster que envelheceu melhor do que parecia

“No Limite do Amanhã” envelheceu melhor do que muitos blockbusters de ação lançados na mesma década porque entendeu uma coisa simples, mas rara: uma boa ideia de ficção científica precisa virar forma, não apenas premissa. O filme de Doug Liman parte de um dispositivo conhecido, o ciclo temporal, e o transforma em ritmo, piada, treinamento, suspense e progressão dramática. A repetição não é enfeite conceitual. É a engrenagem que faz o filme andar.

A história acompanha William Cage, oficial de relações públicas das Forças Armadas, interpretado por Tom Cruise. Ele não é um combatente experiente, nem deseja se tornar um. Ao ser enviado à linha de frente contra os Mimics, alienígenas que levaram a humanidade a uma guerra de grandes proporções, Cage morre rapidamente e acorda no início do mesmo dia. A partir daí, passa a reviver a batalha, morrer de novo, retornar, aprender um pouco mais e tentar avançar. O filme adapta “All You Need Is Kill”, de Hiroshi Sakurazaka, mas encontra no cinema uma tradução muito própria para essa lógica de tentativa e erro.

O melhor de “No Limite do Amanhã” está na maneira como Liman evita que a repetição vire monotonia. Cada retorno ao mesmo ponto muda alguma coisa: uma informação, um gesto, uma reação, uma piada, uma estratégia, um desgaste físico. A montagem entende que repetir não significa mostrar tudo de novo. O filme corta, acelera, antecipa, elimina etapas e transforma o aprendizado de Cage em prazer narrativo. O público também aprende o funcionamento daquele mundo, mas sem sentir que está preso a uma aula sobre regras temporais.

Morrer para aprender

Tom Cruise é central para esse mecanismo funcionar. O filme usa sua imagem de astro de ação contra ele mesmo. Cage começa covarde, vaidoso, manipulador e completamente despreparado para o combate. Há graça em ver Cruise, tantas vezes associado ao controle físico e à competência absoluta, encarnar um homem que entra em pânico, improvisa mal e morre de formas sucessivas antes de compreender minimamente onde está. Essa inversão dá frescor ao filme.

Aos poucos, o personagem se torna aquilo que o público costuma esperar de Tom Cruise: alguém preciso, treinado, resistente, capaz de ler o perigo antes que ele aconteça. Mas “No Limite do Amanhã” torna esse caminho mais interessante porque faz da competência uma conquista sofrida, não uma condição natural. Cage aprende porque falha. Aprende porque morre. Aprende porque repete. O heroísmo, aqui, não nasce de vocação, mas de acúmulo brutal de experiência.

É aí que o filme se aproxima de uma lógica de videogame sem parecer mera imitação. Cage reinicia a fase, memoriza padrões, testa caminhos, erra, perde, volta e tenta de novo. A diferença é que o roteiro sabe inserir cansaço, humor e alguma melancolia nesse processo. Morrer deixa de ser apenas punição e vira método. A graça é que o filme nunca perde de vista o absurdo dessa situação. Há leveza no modo como transforma uma premissa angustiante em comédia física, mas sem esvaziar completamente o risco.

Emily Blunt é a outra força decisiva. Rita Vrataski não entra como recompensa romântica nem como auxiliar decorativa. Ela é a figura de autoridade, a guerreira que compreendeu a lógica do impossível antes de Cage. Sua presença reorganiza a dinâmica tradicional do gênero: é ela quem sabe lutar, quem treina, quem impõe método, quem olha para Cage sem paciência para sua autopiedade. Blunt dá à personagem uma mistura de dureza, concentração e desgaste que impede Rita de virar apenas imagem de força.

A relação entre Cage e Rita funciona porque o filme não precisa sublinhar demais a química dos dois. Ela surge da repetição, do treinamento, da confiança construída em condições extremas. Para Cage, cada encontro carrega memória. Para Rita, muitas vezes, ele é apenas mais uma versão de alguém que ainda não viveu o que ele viveu. Essa assimetria dá ao vínculo uma tensão curiosa: ele acumula intimidade; ela recomeça. O filme poderia explorar isso com mais profundidade, mas usa o suficiente para tornar a parceria emocionalmente eficaz.

A lógica do reinício

Como espetáculo de ação, “No Limite do Amanhã” também funciona muito bem. As armaduras de combate, os desembarques, o caos da linha de frente e o desenho veloz dos Mimics criam um ambiente de guerra futurista sem apagar a clareza da narrativa. A ação é barulhenta, mas raramente confusa. Liman sabe onde colocar o corpo de Cage dentro da cena e como usar o espaço para que o público entenda a evolução do personagem. O mesmo campo de batalha que primeiro parece indecifrável vai se tornando mapa.

O humor é outro trunfo. O filme não se leva tão a sério a ponto de sufocar a própria ideia. Bill Paxton, como o sargento Farell, ajuda a criar uma espécie de ritual militar repetido, sempre igual e sempre um pouco diferente conforme Cage aprende a manipular o dia. Essas variações dão textura ao ciclo temporal. A repetição vira piada porque o personagem já sabe o que virá, mas também vira tensão porque saber não significa controlar tudo.

Há, claro, limites. “No Limite do Amanhã” é mais interessado em eficiência do que em investigação existencial. A ideia de reviver o mesmo dia poderia abrir um campo mais duro sobre trauma, solidão, identidade e desgaste mental. O filme toca em parte disso, mas prefere manter a energia de blockbuster. Também há uma acomodação mais convencional no trecho final, quando a engenharia narrativa se aproxima de soluções conhecidas do cinema de estúdio. A ousadia da premissa é maior do que a ousadia do desfecho.

Essas limitações, porém, não diminuem o feito principal. Dentro das regras de um grande filme de ação, “No Limite do Amanhã” é notavelmente bem calibrado. Tem conceito forte, ritmo preciso, humor funcional, boa química entre os protagonistas e uma montagem que entende a inteligência do próprio material. Não tenta parecer mais profundo do que é, mas também não se contenta em ser apenas barulho.

O que torna o filme tão eficiente é sua capacidade de transformar repetição em movimento. A cada reinício, algo avança. Cage muda. Rita ganha novas leituras. A guerra se reorganiza aos olhos do público. O que poderia virar prisão narrativa vira impulso. Poucos blockbusters recentes conseguiram trabalhar uma ideia tão limpa com tanta agilidade. “No Limite do Amanhã” não reinventa a ficção científica, mas executa com precisão rara uma fantasia de ação em que morrer, aprender e tentar de novo se tornam quase a mesma coisa.