Aclamado pela crítica, este thriller de guerra na Netflix entrega 91 minutos de brutalidade seca

“Sisu: Uma História de Determinação” não tenta esconder sua natureza simples. Ao contrário: Jalmari Helander entende que a força do filme está justamente em não fingir complexidade psicológica, densidade histórica ou refinamento dramático maior do que possui. O que interessa aqui é outra coisa. Um corpo atravessando a guerra. Um homem quase calado diante de soldados nazistas. Uma sequência de confrontos cada vez mais absurdos, violentos e diretos. O resultado é um filme de ação curto, agressivo e bastante consciente do próprio exagero.

A premissa cabe em poucas linhas. Aatami Korpi, ex-soldado finlandês, encontra ouro na Lapônia durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. No caminho para levar sua descoberta adiante, cruza com soldados nazistas em retirada, liderados por um oficial brutal. A partir daí, “Sisu: Uma História de Determinação” abandona qualquer pretensão de realismo histórico minucioso e passa a operar como fábula pulp de vingança. Não é exatamente sobre a guerra como processo político ou trauma coletivo. É sobre a guerra como cenário moralmente saturado, no qual a destruição de nazistas vira espetáculo de resistência física.

Essa escolha define o filme. Helander não está interessado em explicar demais o protagonista nem em abrir grandes desvios narrativos. Aatami existe quase como lenda em movimento. Quanto menos fala, mais o filme deposita sentido em sua resistência. A economia de diálogos é uma decisão importante, porque aproxima o personagem de uma figura primitiva de ação: alguém que não argumenta, não negocia e não se oferece ao melodrama. Ele apenas continua. Essa insistência é o coração da palavra que dá título ao filme, associada à determinação extrema, à persistência diante do impossível, à recusa de ceder quando o corpo já deveria ter parado.

Corpo em guerra

Jorma Tommila carrega “Sisu: Uma História de Determinação” menos pela expressão verbal do que pela presença física. O rosto endurecido, os movimentos secos e a quase ausência de fala fazem de Aatami uma figura ao mesmo tempo humana e mitológica. O filme não o constrói como personagem psicológico tradicional, cheio de conflitos internos verbalizados. Ele é, antes, uma superfície marcada pela sobrevivência, um corpo que parece ter atravessado horrores suficientes para não precisar explicá-los.

Essa opção tem vantagens claras. A ação ganha pureza. O filme não perde tempo tentando justificar cada reação nem se afoga em diálogos de exposição. Aatami se torna uma espécie de obstáculo ambulante contra a máquina de guerra nazista. O prazer do gênero nasce dessa desproporção: um homem sozinho contra um grupo armado, o silêncio contra a arrogância, a resistência contra a brutalidade organizada. Helander filma essa disputa sem muita cerimônia, aproximando o protagonista de arquétipos do western, do cinema de vingança e dos quadrinhos violentos.

Mas há também um limite. Como Aatami é mais mito do que pessoa, o filme tem pouco espaço para ambiguidade emocional. A invencibilidade do protagonista vira parte do jogo, mas reduz a imprevisibilidade dramática. Depois de certo ponto, entende-se que a lógica da obra não é perguntar se ele sobreviverá, e sim de que maneira absurda sobreviverá. Para quem compra a proposta, isso funciona como prazer direto de gênero. Para quem espera maior densidade, pode soar repetitivo.

O mérito de “Sisu: Uma História de Determinação” é saber, quase sempre, de que lado está. O filme não pede para ser lido como drama histórico realista. Ele abraça o excesso. A violência é gráfica, por vezes cartunesca, e se organiza em uma escalada deliberadamente improvável. Há humor seco nessa construção, uma espécie de riso duro diante do exagero. Helander parece menos preocupado em convencer o espectador da plausibilidade de cada cena do que em manter a coerência interna de uma fantasia brutal: se o mundo é bárbaro, o corpo que resiste a ele também será.

Violência sem rodeio

A forma acompanha essa brutalidade. A fotografia valoriza paisagens áridas, lama, poeira, metal, veículos militares e espaços abertos que parecem sempre hostis. A Lapônia surge menos como cartão-postal gelado e mais como território devastado, onde cada deslocamento pode virar emboscada. A montagem trabalha com capítulos e blocos de ação, dando ao filme uma estrutura episódica, quase como se cada confronto fosse uma prova física colocada diante do protagonista.

A trilha e o desenho sonoro reforçam essa secura. O silêncio de Aatami contrasta com explosões de violência, motores, disparos, impactos e ruídos de corpo em choque. “Sisu: Uma História de Determinação” entende que um filme de ação não vive apenas do que mostra, mas do peso que cada gesto parece ter. Quando o protagonista se move, o filme quer que o espectador sinta a fricção do mundo contra ele. Quando a violência chega, ela vem sem muita preparação sentimental. É direta, às vezes grotesca, quase sempre coreografada para produzir impacto imediato.

A presença dos nazistas como antagonistas também revela a natureza pulp da obra. Eles não são personagens complexos, nem o filme tenta transformá-los em figuras de ambiguidade moral. Funcionam como força histórica odiosa, alvo ideal para uma fantasia de vingança sem culpa. Aksel Hennie interpreta o oficial Bruno Helldorf dentro dessa chave: não como estudo psicológico sofisticado, mas como rosto de uma violência arrogante, já derrotada historicamente, porém ainda perigosa no terreno imediato da ação.

Isso pode incomodar quem procura nuances. O filme é pouco interessado em complexidade moral. Seu universo é dividido de maneira bastante clara, e sua satisfação nasce justamente dessa clareza. Há algo primitivo na forma como “Sisu: Uma História de Determinação” organiza desejo e punição. A violência nazista encontra uma resistência ainda mais extrema; o invasor encontra um corpo que se recusa a ser destruído; o horror histórico vira matéria de catarse. Não é sutil. Nem tenta ser.

O risco é que a brutalidade se torne fórmula. Em alguns momentos, a escalada de resistência física parece tão calculada que a surpresa diminui. A cada nova provação, o filme precisa aumentar o absurdo para preservar o impacto. Essa lógica sustenta o ritmo, mas também revela a limitação da proposta. “Sisu: Uma História de Determinação” é eficiente porque é enxuto; se fosse muito mais longo, talvez seu mecanismo começasse a cansar.

Ainda assim, dentro de seu campo de ação, o filme entrega mais do que promete. Não há gordura narrativa, não há falsa solenidade, não há tentativa de transformar uma fantasia de vingança em tratado sobre a condição humana. Helander sabe que tem em mãos um homem, ouro, nazistas, uma paisagem inóspita e uma ideia muito clara de sobrevivência. Com isso, constrói uma obra seca, violenta e estranhamente precisa.

“Sisu: Uma História de Determinação” funciona melhor quando aceito como aquilo que é: uma fábula de ação hiperbólica, movida por sangue, silêncio e persistência. Sua falta de sutileza também faz parte de seu charme bruto. O filme não emociona pela complexidade dos personagens, mas pela convicção com que transforma resistência em espetáculo físico. É limitado, sim. Mas conhece seus limites e os usa como arma.