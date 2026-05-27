O filme da Netflix que dividiu o público ao transformar fé, culpa e fanatismo em espetáculo grandioso

“Noé” não se comporta como uma adaptação bíblica interessada apenas em ilustrar uma passagem conhecida. Esse é seu risco e também sua força. Darren Aronofsky parte de uma narrativa reconhecível, marcada pela arca, pelo dilúvio e pela ideia de destruição purificadora, mas recusa o conforto de uma leitura dócil. Seu filme é pesado, irregular, por vezes excessivo, mas raramente indiferente. Em vez de organizar a história como relato de fé exemplar, ele a transforma em uma disputa incômoda entre obediência, culpa, fanatismo, sobrevivência e afeto familiar.

Essa escolha muda tudo. O Noé vivido por Russell Crowe não é apresentado como um herói sereno, guiado por certezas luminosas. É um homem endurecido por visões de fim, por uma terra devastada e pela convicção de que a humanidade se tornou moralmente insustentável. Quando entende que deve construir uma arca para preservar os animais e atravessar o dilúvio, sua missão não aparece apenas como gesto de salvação. Torna-se uma prisão mental. Quanto mais Noé acredita compreender a vontade do Criador, mais se afasta da vida concreta ao seu redor.

Aronofsky trabalha esse deslocamento com a gravidade que costuma marcar seu cinema. “Noé” tem escala de blockbuster, mas sua pulsação é de drama psicológico. Há batalhas, vastidão visual, criaturas fantásticas, imagens apocalípticas e uma Terra primitiva desenhada como espaço de ruína. Ainda assim, o centro do filme está menos no espetáculo da água do que na transformação de uma tarefa divina em dilema moral. A arca, nesse sentido, não é apenas abrigo. É o lugar onde a fé se estreita, a família se parte e a sobrevivência deixa de parecer sinônimo simples de esperança.

Fé em ruínas

Russell Crowe sustenta bem esse Noé severo, quase mineral. Sua atuação não busca simpatia fácil. Há algo de rígido em seu corpo, em sua voz, no modo como o personagem parece carregar o mundo como sentença antes mesmo de o dilúvio chegar. Essa dureza funciona porque combina com a proposta do filme: Aronofsky não está interessado em um escolhido pacificado, mas em alguém que pode confundir obediência com fechamento, missão com obsessão, justiça com destruição.

É nesse ponto que “Noé” se torna mais interessante. O filme entende a fé como força capaz de orientar, mas também como território perigoso quando se descola da compaixão. A questão não é negar a dimensão espiritual da história, e sim observar como uma certeza absoluta pode esmagar vínculos humanos. Noé se torna mais assustador quando acredita estar sendo mais fiel. A tensão não vem apenas de Tubal-Cain, personagem de Ray Winstone ligado à brutalidade dos homens que disputam o mundo em colapso. Vem também da possibilidade de que o inimigo esteja dentro da própria ideia de pureza.

Jennifer Connelly, como Naameh, é essencial para que essa tensão não vire apenas exercício de grandiosidade. Sua personagem funciona como contraponto emocional e moral, mas sem ser reduzida a voz decorativa da sensatez. Ela dá corpo ao impacto íntimo das decisões de Noé. Emma Watson, Logan Lerman e Douglas Booth ampliam esse núcleo familiar, levando para dentro da arca medos, desejos e conflitos que impedem o filme de tratar a sobrevivência como conceito abstrato. Há uma diferença importante entre salvar a espécie e preservar a humanidade. “Noé” se instala justamente nessa fratura.

O roteiro, assinado por Aronofsky e Ari Handel, aposta alto nessa ambição. Nem sempre acerta com a mesma precisão. Em alguns momentos, o peso simbólico se impõe demais sobre os personagens, e a solenidade ameaça congelar a cena. O filme quer ser épico bíblico, fábula ambiental, drama familiar, fantasia sombria e estudo de fanatismo. Essa mistura dá singularidade à obra, mas também produz desníveis. Há passagens em que a força visual parece mais segura do que a fluidez dramática. Outras vezes, a intensidade procurada pelo filme soa maior que a complexidade da situação em tela.

O peso da arca

Visualmente, “Noé” tem uma personalidade rara dentro do cinema bíblico de grande orçamento. A fotografia de tons áridos e escuros, as paisagens desoladas, a textura quase pré-histórica do mundo e a música grave criam uma atmosfera de condenação contínua. Aronofsky não filma a criação como cartão-postal espiritual, mas como um espaço violentado. A dimensão ambiental da história aparece sem delicadeza excessiva: a humanidade devastou o mundo e agora encara uma resposta de proporções absolutas.

Essa leitura ecológica poderia soar simplista, mas ganha força quando se mistura à brutalidade humana. O filme não trata a destruição como acidente natural. Ela está ligada à fome, à exploração, ao sangue, ao desejo de domínio. Tubal-Cain concentra essa lógica de violência, mas “Noé” evita fazer dele o único foco do problema. O mundo inteiro parece contaminado por uma ideia de posse. É por isso que a missão do protagonista carrega uma contradição tão dura: preservar a vida exige atravessar um cenário em que viver se tornou quase sinônimo de corromper.

Os elementos fantásticos também fazem parte dessa aposta. Eles afastam o filme de uma reconstituição realista e reforçam sua natureza de mito reimaginado. Para alguns espectadores, essa escolha pode parecer estranha demais; para outros, é justamente o que impede “Noé” de ser apenas uma versão solene de uma história já estabilizada no imaginário religioso. Aronofsky prefere o desconforto. Nem sempre encontra equilíbrio, mas ao menos não entrega um filme domesticado.

A irregularidade, portanto, não é detalhe menor. “Noé” pesa a mão, estica algumas cenas, insiste em uma gravidade que às vezes se torna rígida. Também pode frustrar quem procura uma adaptação mais reverente ou literal. Mas seus problemas vêm do excesso de ambição, não da falta dela. Há algo admirável em ver um blockbuster bíblico disposto a ser estranho, sombrio e moralmente espinhoso, mesmo quando tropeça no próprio tamanho.

O resultado é uma obra desigual, mas com marca. “Noé” não emociona pela pureza da fé nem convence por harmonia narrativa plena. Seu interesse está na fricção: entre espetáculo e angústia, mito e psicologia, salvação e condenação, família e missão. Aronofsky transforma o dilúvio em crise interior antes de transformá-lo em evento monumental. É nesse gesto que o filme encontra sua melhor razão de existir. Não como ilustração confortável da tradição, mas como uma leitura inquieta de uma história em que sobreviver talvez seja apenas o primeiro problema.