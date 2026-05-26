Um dos melhores filmes de Nicolas Cage, essa comédia romântica no Prime Video ficou tempo demais esquecida

“Um Homem de Família”, dirigido por Brett Ratner, acompanha Jack Campbell (Nicolas Cage), um executivo de Wall Street que abandona a namorada da juventude para apostar numa carreira milionária e, anos depois, acorda preso numa realidade onde se tornou marido, pai e vendedor de pneus em Nova Jersey.
Jack vive cercado de luxo em Manhattan. Ele ocupa um cargo importante numa empresa financeira, dirige uma Ferrari e atravessa os corredores do escritório acreditando que venceu na vida. A rotina dele funciona na velocidade das bolsas de investimento. Reuniões, telefonemas e contratos ocupam todos os espaços. O personagem trata relacionamentos da mesma maneira que trata negócios. Tudo precisa servir a um objetivo profissional. Quando a antiga namorada Kate, interpretada por Téa Leoni, reaparece numa ligação de despedida, Jack sequer demonstra nostalgia. Ele acredita que tomou a decisão correta ao deixá-la anos antes para viajar a Londres e crescer no mercado financeiro.
A mudança acontece depois de um encontro estranho com Cash, personagem de Don Cheadle. Após aquela noite, Jack acorda numa casa suburbana cercado por brinquedos, filhos correndo pelo quarto e uma esposa que o trata como alguém conhecido há décadas. A primeira reação dele é de puro pânico. Nicolas Cage transforma esse choque em uma sequência divertida porque Jack age como turista dentro da própria cozinha. Ele não sabe onde ficam os objetos da casa, não reconhece os vizinhos e encara a minivan da família quase como uma punição judicial.
O executivo perde espaço
O roteiro acerta ao não transformar a fantasia em um quebra-cabeça complicado. O interesse da história aparece no comportamento de Jack diante daquela nova rotina. Ele tenta recuperar a antiga vida o tempo inteiro. Procura o escritório em Manhattan, exige falar com antigos colegas e insiste que houve algum erro absurdo. Só que ninguém o reconhece como executivo importante. O porteiro não libera entrada. Os funcionários seguem trabalhando sem demonstrar qualquer intimidade. O homem que antes ocupava salas luxuosas passa a circular sem importância naquele ambiente.
Enquanto isso, Kate precisa sustentar a estabilidade da casa. Téa Leoni entrega uma personagem calorosa, mas também cansada das responsabilidades diárias. Ela trabalha, cuida das crianças e tenta administrar um marido que amanheceu agindo de forma completamente estranha. O filme ganha força porque não transforma Kate numa figura perfeita. Ela se irrita, perde a paciência e cobra presença real dentro da família. Há uma cena simples em que Jack tenta participar do café da manhã e acaba criando confusão com as crianças. A sequência funciona porque a casa parece viva. Existe barulho, atraso e bagunça espalhada por todos os lados.
A comédia aparece muito ligada à vaidade de Jack. Ele tenta vender pneus usando discurso corporativo sofisticado para clientes que só querem trocar rodas do carro e ir embora. Em outro momento, reclama da minivan velha enquanto o motor falha diante dos filhos. Nicolas Cage aproveita essas situações para exagerar reações e expressões sem transformar o personagem numa caricatura completa. Jack continua arrogante durante boa parte do filme, mas começa a perceber que dinheiro não oferece qualquer vantagem dentro daquela rotina doméstica.
Entre Wall Street e Nova Jersey
Boa parte do encanto de “Um Homem de Família” surge da comparação entre dois mundos muito específicos. Manhattan aparece fria, acelerada e silenciosa. Nova Jersey surge cheia de crianças correndo, mercados de bairro, trânsito confuso e vizinhos que entram na conversa sem pedir licença. Brett Ratner trabalha esses ambientes de forma simples, mas eficiente. Quando Jack retorna ao antigo escritório, o lugar parece cada vez mais distante. Quando volta para casa, passa a observar detalhes que antes ignorava.
Existe uma cena importante em que Kate revela antigos sonhos abandonados durante os anos de casamento. O diálogo não vira sermão sentimental. Ela fala sobre escolhas feitas para manter a família funcionando enquanto Jack encara aquilo com surpresa genuína. Pela primeira vez, ele percebe quanto tempo passou ausente mesmo dentro daquela vida alternativa. A casa, os filhos e até os pequenos problemas financeiros começam a ganhar valor concreto diante dele.
Don Cheadle também ajuda a manter a atmosfera misteriosa da trama. Cash surge em momentos pontuais, observando Jack quase com diversão silenciosa. O personagem funciona como alguém que empurra o executivo para situações desconfortáveis sem oferecer explicações completas. O filme prefere manter certa leveza em vez de transformar a fantasia numa discussão complicada sobre realidade paralela ou destino.
O peso das pequenas escolhas
“Um Homem de Família” poderia facilmente virar uma fábula açucarada sobre felicidade simples, mas consegue escapar disso porque mantém os personagens humanos o bastante para cometer erros constantes. Jack continua egoísta em vários momentos. Kate não aceita tudo em silêncio. As crianças interrompem conversas, criam confusão e bagunçam a rotina da casa inteira. Essa sensação de cotidiano imperfeito deixa o romance mais convincente.
Brett Ratner também acerta ao não abandonar o olhar crítico sobre o universo corporativo. Jack passou anos acreditando que sucesso dependia apenas de dinheiro e status. Quando observa os antigos colegas, percebe pessoas igualmente cansadas, isoladas e consumidas pelo trabalho. O filme não condena ambição profissional, mas mostra o preço emocional cobrado por certas escolhas.
Nos minutos finais, Jack já não observa a casa suburbana com desprezo. Ele acompanha Kate andando pela cozinha, escuta as crianças discutindo na mesa do café e percebe que aquela bagunça doméstica oferece uma sensação de pertencimento que seu apartamento luxuoso jamais conseguiu produzir.