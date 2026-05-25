Suspense elegante de Sydney Pollack, com Nicole Kidman e Sean Penn, está no Prime Video

“A Intérprete” começa dentro da sede da ONU, em Nova York, lugar normalmente associado a discursos longos, reuniões cansativas e homens tentando salvar o mundo com café ruim e pastas organizadas demais. Silvia Broome (Nicole Kidman) trabalha ali como intérprete e conhece idiomas que pouca gente ao redor domina. Durante uma noite aparentemente comum, ela escuta uma ameaça de morte contra Edmond Zuwanie (Earl Cameron), presidente do país africano fictício Matobo, que em breve fará um discurso importante na organização.

O detalhe que transforma a situação em pesadelo é simples. A ameaça foi dita em ku, um dialeto raro que Silvia compreende perfeitamente. Quando ela relata o que ouviu, passa da condição de funcionária respeitada para possível alvo. O Serviço Secreto entra no caso porque a visita de Zuwanie acontece em solo americano e qualquer falha pode virar crise internacional. Silvia perde privacidade, rotina e segurança em poucas horas.

Tobin Keller (Sean Penn) assume a investigação com uma expressão de quem dormiu mal durante metade da vida. Keller é o típico agente experiente que prefere observar antes de acreditar em qualquer versão pronta. A função dele deveria ser proteger Silvia, mas a ligação dela com Matobo começa a complicar tudo. Keller descobre que Silvia já teve envolvimento político no país africano e percebe que talvez exista mais naquela denúncia do que apenas medo.

Proteção ou vigilância

Sydney Pollack constrói a relação entre Silvia e Keller em cima de desconfiança constante. Eles passam muito tempo juntos, dividindo carros, corredores, apartamentos monitorados e salas de interrogatório, mas nunca existe conforto verdadeiro entre os dois. Keller investiga cada detalhe da vida dela enquanto Silvia tenta convencer todos de que está dizendo a verdade. Quanto mais ela fala, mais dúvidas aparecem.

Nicole Kidman trabalha Silvia com certa fragilidade nervosa, mas sem transformar a personagem numa vítima indefesa. Ela parece cansada o tempo inteiro, quase sufocada pelo peso de informações que não consegue abandonar. Sean Penn faz Keller como alguém emocionalmente gasto, um homem que continua trabalhando porque parar talvez fosse pior. A química entre os dois nasce dessa tensão permanente. Eles precisam permanecer próximos sem saber exatamente quem pode destruir a vida do outro.

O roteiro gosta de brincar com versões contraditórias. Um documento encontrado muda a leitura de uma conversa. Um telefonema altera o peso de uma suspeita. Uma fotografia antiga reabre perguntas sobre o passado de Silvia em Matobo. O suspense funciona porque ninguém ali recebe confiança completa. Nem mesmo o público.

Os corredores da ONU

Existe algo curioso em “A Intérprete”. O filme transforma ambientes burocráticos em espaços de ameaça real. Elevadores, cabines de tradução, salas diplomáticas e corredores silenciosos ganham tensão porque sempre há alguém ouvindo, seguindo ou escondendo informação. Pollack filma a ONU quase como um labirinto elegante onde cada porta fechada guarda outro problema.

A escolha de gravar dentro da sede oficial da ONU ajuda bastante. O cenário passa sensação de autoridade e também de frieza institucional. Tudo parece grande demais para qualquer indivíduo controlar sozinho. Silvia caminha por aquele prédio sabendo vários idiomas, mas sem conseguir convencer ninguém completamente. Keller circula pelos mesmos corredores armado e treinado, mas também trabalha cercado por incertezas.

Catherine Keener aparece como Dot Woods, parceira de Keller no Serviço Secreto. Ela injeta equilíbrio numa história cheia de homens tensos e diplomatas nervosos. Dot não dramatiza situações nem transforma suspeitas em espetáculo. Enquanto Keller mergulha emocionalmente no caso, ela mantém os olhos presos ao trabalho e aos procedimentos da investigação.

Um suspense adulto

O filme carrega ritmo mais paciente do que muitos thrillers modernos. Sydney Pollack prefere construir tensão aos poucos, observando pessoas conversando, escondendo informações e tentando sobreviver politicamente. Algumas cenas parecem longas além do necessário, especialmente quando o roteiro insiste em discussões diplomáticas mais frias, mas o suspense continua funcionando porque a ameaça nunca desaparece completamente.

“A Intérprete” também acerta ao não transformar violência em atração principal. O medo vem da sensação de vigilância constante. Silvia entra num ônibus e parece observada. Ela volta para casa e o apartamento perde qualquer sensação de abrigo. Keller conversa com testemunhas enquanto tenta administrar a própria dor pessoal. O desgaste emocional dos personagens pesa mais do que perseguições exageradas.

Pollack ainda encontra espaço para discutir culpa, militância política e responsabilidade sem abandonar o suspense. Matobo carrega marcas evidentes de conflitos africanos reais e o filme usa essa referência para criar um ambiente político instável. Silvia carrega lembranças daquele país em cada decisão que toma. Keller percebe isso cedo e passa boa parte da investigação tentando descobrir se ela quer impedir um assassinato ou acertar contas com o passado.

“A Intérprete” envelheceu melhor do que muita produção barulhenta dos anos 1990. O filme aposta em silêncio, suspeita e desgaste emocional. E quando Silvia volta para a cabine de tradução, cercada por vozes de vários países, a sensação permanece inquietante. Dentro daquele prédio, uma frase errada ainda pode custar uma vida inteira.