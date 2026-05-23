Ralph Fiennes, Carey Mulligan, Lily James e Ben Chaplin em drama na Netflix indicado a 5 prêmios Bafta

“A Escavação”, dirigido por Simon Stone, acompanha o trabalho de Basil Brown (Ralph Fiennes), um escavador autodidata contratado por Edith Pretty (Carey Mulligan) para investigar montes de terra espalhados por uma propriedade rural inglesa em 1938, enquanto a proximidade da guerra aumenta a pressão sobre aquela descoberta.

Edith vive em Suffolk com o filho pequeno e carrega uma sensação constante de finitude. Ela sofre com problemas de saúde e observa a Europa entrando num clima cada vez mais sombrio. Ainda assim, insiste em investir dinheiro e tempo na investigação daqueles montes antigos espalhados pelo terreno. A decisão parece excêntrica para muita gente ao redor dela. Basil, por sua vez, aceita o trabalho sabendo que não possui prestígio acadêmico nem posição confortável entre arqueólogos renomados. Ele conhece o solo, lê marcas da terra e trabalha quase sozinho. Isso basta para Edith confiar nele.

Simon Stone não transforma a relação em romance improvisado ou amizade cheia de frases emocionadas. Edith oferece respeito. Basil responde com dedicação absoluta ao trabalho. Existe uma delicadeza silenciosa na forma como os dois ocupam aquele espaço isolado. Enquanto alguns personagens falam sobre títulos, museus e reconhecimento público, Basil passa horas ajoelhado diante da terra tentando impedir que fragmentos históricos desapareçam por descuido.

Quando os primeiros sinais do navio enterrado começam a surgir, a dimensão da descoberta muda completamente. O local deixa de parecer um campo afastado e passa a atrair arqueólogos, fotógrafos e representantes de instituições interessadas na escavação. Basil continua trabalhando no mesmo ritmo, coberto de barro e poeira, mas já percebe que o controle da descoberta está escapando de suas mãos.

O peso dos especialistas

Charles Phillips (Ken Stott) entra na história representando o olhar acadêmico que passa a dominar Sutton Hoo. Ele chega com autoridade institucional, métodos mais formais e uma certa pressa para transformar a escavação em patrimônio nacional. O problema é que Basil, responsável pelas descobertas mais importantes até aquele momento, começa a ser tratado quase como auxiliar dentro do próprio trabalho.

“A Escavação” mostra esse conflito social sem transformar ninguém em caricatura. Charles não é um vilão clássico. Ele apenas pertence a um universo em que diplomas, sobrenomes e contatos abrem portas com muito mais facilidade. Basil observa aquilo em silêncio. Ralph Fiennes interpreta o personagem com uma mistura de orgulho e resignação. Ele sabe que foi essencial para a descoberta, mas também sabe que dificilmente receberá o mesmo reconhecimento dado aos especialistas ligados aos grandes museus ingleses.

A guerra funcionando como ameaça constante ajuda bastante o clima do filme. Aviões aparecem cruzando o céu em diferentes momentos. Conversas sobre alistamento militar surgem entre refeições e caminhadas. O país inteiro parece viver uma espera desconfortável. Simon Stone usa esse contexto histórico para aumentar a sensação de urgência sem precisar transformar o longa em drama militar. Os personagens continuam cavando, catalogando objetos e protegendo fragmentos antigos enquanto o mundo ao redor se aproxima de outro conflito devastador.

Existe também uma percepção amarga sobre classe social atravessando praticamente todas as cenas. Edith possui dinheiro e propriedade. Basil possui experiência prática. Os especialistas possuem prestígio institucional. Cada personagem ocupa um espaço muito específico dentro daquela estrutura inglesa dos anos 1930. O filme observa isso sem transformar diálogos em discursos políticos cansativos.

Entre caixas e fotografias

Peggy Piggott (Lily James) aparece quando a escavação já ganhou importância nacional. Jovem, inteligente e cercada por homens mais velhos, ela participa do trabalho arqueológico enquanto enfrenta um casamento frustrado com Stuart Piggott (Ben Chaplin). Peggy circula entre caixas, anotações técnicas e fotografias do sítio arqueológico tentando conquistar espaço num ambiente que frequentemente a trata com condescendência.

Lily James adiciona certa inquietação ao filme. Peggy observa tudo com curiosidade genuína, mas também percebe rapidamente as tensões escondidas naquela operação. Quem assina relatórios ganha prestígio. Quem aparece nas fotografias oficiais entra para a história. Quem trabalha longe das câmeras corre o risco de desaparecer da narrativa pública da descoberta.

Simon Stone filma Sutton Hoo de maneira contida. Não existe fascínio exagerado pela riqueza encontrada dentro do navio. Ouro, joias e artefatos históricos aparecem como parte de um processo maior envolvendo memória, reconhecimento e permanência. O interesse do diretor parece muito mais voltado para as pessoas que cercam aquela descoberta do que para os objetos em si.

Grande parte da tensão nasce da espera. Um pedaço de madeira mal retirado pode comprometer séculos de história. Uma chuva forte ameaça atrasar o trabalho inteiro. Um funcionário do museu decide assumir controle de determinada etapa. São acontecimentos pequenos na aparência, mas que alteram completamente o ambiente da escavação.

A terra guarda mais que ouro

Basil Brown poderia facilmente virar aquele gênio excêntrico típico de dramas históricos mais convencionais, mas Ralph Fiennes escolhe um caminho muito mais humano. Seu Basil é tímido, cansado, educado e profundamente consciente do próprio lugar naquela sociedade inglesa rígida e hierarquizada.

Carey Mulligan também trabalha num registro delicado. Edith Pretty observa a descoberta crescer diante dos seus olhos enquanto convive com a percepção de que talvez não tenha tempo suficiente para acompanhar tudo até o fim. Existe tristeza em muitos momentos do filme, mas Simon Stone prefere lidar com isso de forma discreta. Os silêncios dizem mais do que grandes declarações emocionais.

Quando a escavação finalmente alcança repercussão nacional, “A Escavação” deixa uma impressão curiosa. O filme fala sobre pessoas tentando preservar algo importante enquanto o mundo se prepara para destruir cidades inteiras poucos meses depois. Basil continua diante da terra, limpando fragmentos antigos com cuidado quase obsessivo, enquanto caminhões, especialistas e autoridades passam a ocupar o espaço que um dia pertenceu apenas a ele e Edith Pretty.