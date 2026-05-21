John Krasinski dá vida ao personagem de ação mais vendido da literatura: 100 milhões de cópias — no Prime Video

Em “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma”, Andrew Bernstein retoma o universo criado por Tom Clancy colocando Jack Ryan, interpretado por John Krasinski, diante de uma conspiração internacional que obriga o analista a abandonar qualquer tentativa de vida tranquila e retornar aos serviços da CIA ao lado de James Greer, vivido por Wendell Pierce, e Mike November, interpretado por Michael Kelly.

Jack aparece já cercado por pressão política, relatórios desaparecidos e missões antigas voltando ao centro das discussões internas da agência. A história trabalha melhor quando mostra personagens tentando descobrir quem ainda merece confiança dentro daquele ambiente. Em vez de criar perseguições ou cenas barulhentas, Bernstein faz nascer tensão por telefonemas interrompidos, encontros cancelados e informações que chegam sempre pela metade.

Jack não retorna ao serviço por desejo pessoal. Ele praticamente é puxado de volta para uma situação que ameaça fugir do controle. A missão revela conexões perigosas entre operações internacionais e interesses escondidos dentro da própria estrutura da CIA. Quanto mais o personagem tenta descobrir quem está manipulando a situação, mais restrito fica seu acesso a documentos, aliados e proteção institucional. Isso dá ao suspense um ritmo interessante porque a ameaça cresce tanto fora quanto dentro da agência.

Espionagem com cheiro de desgaste

John Krasinski interpreta Jack Ryan de maneira menos heroica e mais humana. O personagem erra cálculos, demora a confiar nas pessoas e passa boa parte do tempo tentando entender quem está escondendo informações importantes. Krasinski trabalha bem essa exaustão constante. Seu Jack parece alguém que conhece as regras do jogo, mas percebe que elas mudaram sem aviso prévio.

James Greer, personagem de Wendell Pierce, é uma figura de estabilidade em meio ao caos burocrático da operação. Greer fala pouco, observa muito e demonstra experiência suficiente para perceber quando a situação já ultrapassou qualquer limite confortável. Pierce segura cenas inteiras apenas com pequenas mudanças de expressão. Em vários momentos, o personagem transmite mais preocupação em silêncio do que muitos diálogos conseguiriam transmitir.

Michael Kelly também ganha espaço relevante como Mike November. O personagem opera naquele território cinzento típico dos thrillers políticos, onde ninguém entrega todas as informações disponíveis. Kelly interpreta November com um ar permanente de cansaço e ironia, quase como alguém que já viu operações semelhantes terminarem mal outras vezes. Há até momentos em que ele parece olhar para Jack pensando “você ainda acredita que isso vai terminar bem?”. E sinceramente, o público pensa exatamente a mesma coisa.

Arquivos que ninguém queria abrir

A investigação começa a ligar acontecimentos recentes a missões antigas da CIA. O roteiro utiliza relatórios secretos, registros escondidos e operações arquivadas para criar uma sensação constante de insegurança. Cada nova descoberta aumenta o risco para a equipe e diminui a margem de proteção dos agentes envolvidos.

Andrew Bernstein filma corredores, salas fechadas e escritórios governamentais com um ar frio e desgastado. Os personagens vivem entrando em lugares onde claramente não deveriam estar. Sempre existe alguém observando, gravando ou esperando uma oportunidade para interromper a operação. Essa sensação de vigilância ajuda o filme a manter o suspense mesmo nas cenas mais silenciosas.

Sienna Miller é uma peça importante dentro dessa rede de interesses conflitantes. Sua personagem mantém uma relação delicada com Jack Ryan, marcada por desconfiança e informações incompletas. O filme trabalha essa conexão sem transformar tudo em romance obrigatório. Existe proximidade, mas também existe receio. E naquele universo, receio costuma valer mais do que afeto.

Pressão dentro da própria agência

O aspecto mais interessante de “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” é a maneira como o filme transforma a CIA num ambiente quase tão perigoso quanto as ameaças externas. Jack e Greer passam a perceber que algumas pessoas preferem apagar provas antigas a permitir que certas informações venham à tona. Isso cria um clima de paranoia constante.

Bernstein demonstra habilidade ao controlar o ritmo da narrativa. Há cenas de ação, perseguições e operações de campo, mas o diretor sabe que o suspense cresce mesmo quando um personagem perde acesso a um arquivo importante ou percebe que determinado aliado sumiu sem explicação. Pequenos detalhes passam a carregar muito peso dramático.

O filme não transforma seus personagens em máquinas perfeitas. Jack Ryan fica cansado, frustrado e irritado durante a investigação. Greer demonstra preocupação genuína com o rumo da operação. Mike November usa sarcasmo para esconder tensão. Essas reações tornam os personagens mais próximos do público e ajudam a sustentar o envolvimento emocional da narrativa.

“Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” mantém a sensação de ameaça sem exagerar na grandiosidade. Jack continua cercado por arquivos comprometidos, agentes sob suspeita e decisões capazes de derrubar operações inteiras da CIA. Quando a missão parece próxima de algum tipo de estabilidade, outra informação aparece para lembrar que, naquele ambiente, confiança dura menos do que uma ligação segura.