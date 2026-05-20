Timothée Chalamet levou multidões ao cinema, e agora o fenômeno de US$ 632 milhões está de saída da Netflix

“Wonka” tem charme de sobra, mas também deixa ver com nitidez o tamanho de sua cautela. A nova aproximação do personagem criado por Roald Dahl parte de uma dificuldade evidente: Willy Wonka já chega cercado por uma memória cinematográfica forte. Há a sombra sedutora de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, de 1971, e a lembrança mais excêntrica da versão de 2005, dois filmes que, cada um a seu modo, associaram o chocolatier a algum grau de desconforto, mistério e inadequação. Paul King escolhe virar a chave. Seu Wonka ainda não é o dono indecifrável da fábrica, nem o adulto que observa crianças como se conduzisse uma experiência moral. É um jovem inventor, órfão afetivo, artista de rua, dono de uma mala gasta e de uma confiança quase absurda no próprio talento. O resultado diverte, às vezes encanta, mas também mostra o limite de um filme que prefere tornar o personagem adorável a perturbador.

Essa opção não condena o longa. “Wonka” foi concebido como fantasia musical familiar, e é nesse terreno que encontra sua melhor forma. A cidade onde o protagonista desembarca não parece um lugar real, mas uma vitrine ampliada, com comerciantes corruptos, policiais venais, donos de pensão exploradores e consumidores prontos para acreditar no impossível. Tudo ali tem algo de cenográfico, calculado, ligeiramente infantilizado. Em vez de esconder essa artificialidade, o filme se apoia nela. A lógica do musical permite que os sentimentos se organizem em canções, que a arquitetura se comporte como brinquedo e que a realidade se dobre ao ritmo de uma fábula.

Doçura Calculada

Paul King conhece bem esse registro. Sua direção se interessa por personagens deslocados, humor físico, vilões de traço largo e uma bondade que tenta sobreviver sem cair na solenidade. Em “Wonka”, essa inclinação aparece na maneira como a narrativa transforma obstáculos sociais em peças de aventura. Há dívida, exploração, monopólio, contratos abusivos, corrupção e exclusão, mas tudo passa pelo filtro de uma comédia de invenção. A pensão onde Wonka fica preso, o cartel do chocolate e a pequena rede de poderes que tenta barrar sua ascensão formam um mundo injusto, embora raramente perigoso de verdade. O filme olha para temas duros, mas os embrulha em papel colorido.

Esse embrulho, é justo dizer, muitas vezes funciona. O ritmo é leve sem parecer apressado, os números musicais nascem da personalidade do protagonista, e o desenho de produção cria um prazer visual constante. Há cuidado nas fachadas, nas vitrines, nos figurinos, nas escadas, nos corredores e nos mecanismos que movem aquele universo. A cidade parece montada para que os personagens entrem e saiam dela como figuras de um brinquedo caro, e esse acabamento sustenta o filme mesmo quando a trama se acomoda em soluções previsíveis. Quando o conflito perde força, a encenação ainda oferece um gesto de humor, um detalhe de roupa, uma composição de grupo, uma invenção espacial.

Timothée Chalamet é peça central desse equilíbrio. Sua interpretação não busca a ameaça sorridente de Gene Wilder nem o estranhamento mais grotesco de Johnny Depp. Ele faz um Wonka mais aberto, mais jovem, mais vulnerável, quase transparente em sua vontade de ser aceito. Há leveza nessa escolha, e ela combina com o projeto do filme. Chalamet consegue dar ao personagem uma vaidade sem arrogância, uma ingenuidade sem completa passividade. Ao mesmo tempo, essa transparência cobra um preço. Willy Wonka sempre teve parte de sua força na distância que mantinha do mundo comum. Aqui, quase tudo nele é explicado, suavizado ou encaminhado para a ternura.

A Estranheza Ausente

É aí que “Wonka” revela sua maior fragilidade. O filme parece desconfiar do amargor que poderia equilibrar tanto açúcar. A origem do chocolatier é organizada como história de perseverança, amizade e reparação afetiva, com Noodle ocupando um papel importante nessa construção emocional. A relação entre os dois dá ao longa um centro de ternura e permite que Wonka seja visto não apenas como inventor, mas como alguém que aprende a pertencer. Funciona. Mas a narrativa insiste em resolver suas tensões dentro de uma zona muito segura. Os vilões são caricatos o bastante para render humor, os riscos são administrados sem grande inquietação, e a imaginação, em vez de também causar estranhamento, quase sempre aparece como consolo.

Nada disso transforma “Wonka” em fracasso. Pelo contrário: o filme é eficiente, bem-acabado e mais honesto quando assume sua vocação de entretenimento familiar. Hugh Grant, como Oompa-Loompa, acrescenta humor seco e uma presença deslocada sem sequestrar a história. Olivia Colman, Keegan-Michael Key e os demais coadjuvantes ajudam a povoar esse mundo de tipos reconhecíveis, alguns mais engraçados que complexos. A música mantém boa parte da energia do longa, mesmo que nem todas as canções tenham o mesmo peso fora da cena. O conjunto preserva uma unidade clara: uma fantasia de confeitaria, com política simplificada, moral legível e afeto organizado em ritmo popular.

O problema é que Willy Wonka talvez peça um pouco menos de domesticação. Mesmo em uma obra voltada ao público familiar, havia espaço para uma imaginação mais ambígua, uma alegria menos comportada, uma estranheza que não precisasse ser imediatamente convertida em lição de esperança. “Wonka” escolhe a segurança. Não uma segurança preguiçosa, porque há inteligência visual e cuidado de direção, mas a segurança de quem evita cruzar a linha entre o encantador e o desconcertante. O filme quer que gostemos de Wonka desde a primeira cena. Consegue. Mas, ao conseguir tão depressa, torna-o menos fascinante.

Ainda há algo generoso nessa decisão. Paul King não trata o personagem como mito pronto, e sim como um jovem tentando sobreviver a um mundo que transforma sonho em mercadoria e dívida em prisão. Quando essa leitura aparece sem discurso pesado, o filme ganha interesse. O chocolate não é apenas produto mágico; é promessa de acesso, prazer compartilhado, pequena brecha contra um sistema fechado por homens ricos, vaidosos e medíocres. A crítica social é simples, às vezes simples demais, mas não está ausente. Ela apenas se curva à lógica maior do conto.

“Wonka” termina como um filme agradável e limitado pelas mesmas qualidades. Sua delicadeza afasta o cinismo, seu humor evita a solenidade, sua beleza visual sustenta a fantasia. Mas a doçura excessiva reduz o mistério de um personagem que poderia permanecer um pouco mais opaco. Como musical familiar, é uma diversão sólida. Como origem de Willy Wonka, oferece uma resposta bonita, organizada e simpática demais para uma figura que talvez precisasse conservar mais esquisitice.