Antes de virar lenda, Sam Elliott estrelou um terror de animais vingativos no Prime Video

À primeira vista, “Frogs” parece anunciar uma diversão quase involuntária: um filme de terror sobre rãs assassinas, com título seco, cartaz chamativo e gosto por medos improváveis. Mas a graça e o limite do filme de George McCowan estão justamente no descompasso entre essa promessa e o que ele entrega. As rãs aparecem, observam, ocupam a paisagem e dão ao filme sua imagem mais insistente, mas não são monstros isolados nem criaturas fantásticas saídas de algum experimento. O que se arma ali é uma rebelião do ambiente. A natureza, em “Frogs”, não ataca por capricho: parece reagir à arrogância de quem se acostumou a tratá-la como obstáculo, decoração ou resto descartável.

Lançado em 1972, o filme pertence a uma linhagem muito própria do terror americano, aquela em que animais, insetos, plantas, rios e pântanos passam a devolver ao ser humano a violência acumulada contra o mundo natural. O enredo se organiza em torno de Pickett Smith, fotógrafo que chega à ilha de Jason Crockett, um milionário idoso, autoritário e hostil a qualquer sinal de vida que escape ao seu controle. Crockett reúne a família para comemorar seu aniversário, mas a celebração logo se contamina por um mal-estar crescente. O lugar está envenenado, a fauna se comporta de modo ameaçador e a mansão, que deveria simbolizar proteção e poder, começa a parecer uma casa sitiada por olhos, patas, escamas e ruídos.

A ilha contaminada

A melhor ideia de “Frogs” é fazer de Jason Crockett algo mais incômodo do que um velho rabugento cercado por parentes oportunistas. Interpretado por Ray Milland, ele encarna a figura do proprietário absoluto: dono da casa, da ilha, das regras, da família e, em sua cabeça, também da paisagem. Sua aversão à natureza não é apenas uma excentricidade de milionário. É a expressão de uma mentalidade que confunde posse com licença para destruir. Quando manda eliminar insetos, répteis e outros seres que perturbam seu conforto, Crockett age como quem resolve um problema doméstico. O mundo vivo, para ele, só tem direito de existir quando cabe nos limites de sua vontade.

Essa dimensão dá ao filme uma força que sua construção dramática nem sempre acompanha. “Frogs” não é sutil, e tampouco parece interessado em sê-lo. Os personagens se distribuem com pouca densidade em torno do patriarca, e a família Crockett funciona mais como vitrine de decadência social do que como conjunto de pessoas plenamente desenhadas. Ainda assim, a imagem central se sustenta: uma elite isolada, instalada em uma propriedade bela e doente, incapaz de perceber que o ambiente ao redor deixou de ser cenário. O terror nasce menos da surpresa dos ataques do que dessa inversão de posição. Quem mandava passa a ser observado. Quem expulsava a vida ao redor passa a depender dela para sobreviver.

A fotografia tem papel decisivo nessa leitura. O filme tira bom proveito do espaço pantanoso, da vegetação fechada, da umidade e da sensação de que cada canto abriga alguma presença à espreita. Há uma insistência em planos de animais que, vistos separadamente, poderiam parecer registros quase documentais. Na montagem, porém, eles mudam de função. Tornam-se sinais de cerco. Rãs, cobras, lagartos, aves e insetos não precisam ser transformados em criaturas espetaculares para ameaçar. A inquietação vem da repetição, da proximidade, da recusa do ambiente em permanecer passivo. É um recurso simples, às vezes rudimentar, mas afinado com o medo que o filme tenta construir.

Um terror imperfeito

O problema é que “Frogs” oscila bastante entre atmosfera e execução. A ideia de uma natureza que reage à contaminação humana é mais forte do que muitas cenas isoladas. As mortes, em alguns momentos, exigem uma boa dose de tolerância do espectador, e o ritmo perde firmeza quando o filme precisa transformar tensão ambiental em ação. Há sequências em que o perigo se acumula com paciência; em outras, o artifício fica visível demais. Não se trata apenas de orçamento. É uma questão de dramaturgia. O roteiro nem sempre encontra maneiras convincentes de fazer seus personagens se moverem dentro de uma ameaça difusa, espalhada pelo espaço e, justamente por isso, difícil de encenar.

Esse desequilíbrio, porém, não elimina o interesse do filme. Parte do fascínio de “Frogs” está no atrito entre o sério e o tosco. George McCowan trabalha com uma premissa que poderia facilmente descambar para a paródia, mas mantém o rosto relativamente fechado. O filme acredita em sua parábola ambiental, mesmo quando algumas soluções envelheceram mal. Essa seriedade parcial importa. Se a produção abraçasse o deboche, perderia o que tem de mais curioso: a percepção, ainda rude, de que o terror ecológico não precisa criar monstros novos. Basta olhar para um mundo já ferido e imaginar que ele cansou de suportar a agressão em silêncio.

Sam Elliott, ainda jovem, dá ao fotógrafo Pickett uma presença discreta, menos marcada pelo heroísmo tradicional do que por uma observação desconfiada. Ele funciona como contraponto a Crockett: alguém que olha para a natureza antes de tentar dominá-la. Mas “Frogs” pertence mais a Ray Milland e ao próprio ambiente do que a qualquer protagonista. Milland dá ao velho milionário uma rigidez quase fossilizada, como se Crockett fosse o último representante de uma ordem incapaz de admitir contestação, mesmo quando o pântano começa a responder. É uma atuação maior que o desenho do personagem, e por isso ajuda a manter a alegoria em pé.

Visto hoje, “Frogs” não deve ser inflado como clássico injustiçado nem reduzido a piada fácil. Ele é menor, irregular, às vezes travado, mas tem uma intuição crítica que ainda respira. Seu horror não está apenas nos animais, e sim na percepção de que o conforto dos Crockett depende de uma violência tratada como rotina. A ilha é bonita, mas está envenenada. A casa é grande, mas não oferece proteção moral. A família é rica, mas não entende o território que ocupa. O filme envelheceu com marcas evidentes, algumas profundas. Mesmo assim, conserva algo vivo em sua aspereza.

O mérito de “Frogs” está em fazer do pântano um tribunal sem discursos. A natureza não argumenta, não explica, não negocia. Apenas avança. O resultado é um terror B com falhas claras, mas também com uma imagem crítica simples e eficaz: a de um mundo que, depois de tratado como propriedade privada, responde como força coletiva. Talvez o filme não assuste tanto quanto gostaria. Mas incomoda o bastante para não desaparecer na caricatura que seu título poderia sugerir.