Romance charmoso e adocicado com Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart está na Netflix

“Sem Reservas” coloca Catherine Zeta-Jones no centro de uma história que gira em torno de disciplina, luto e convivência. Sob direção de Scott Hicks, o filme acompanha Kate Armstrong, uma chef respeitada que trabalha em um restaurante sofisticado de Manhattan e leva o emprego tão a sério que quase tudo fora dali parece desnecessário. Ela vive cercada por reservas, ordens e panelas fumegando em ritmo acelerado. Funcionários falam baixo perto dela. Clientes recebem pratos impecáveis. A cozinha funciona quase como um quartel.

Kate controla cada detalhe do restaurante. Corrige temperos, vigia garçons e observa o salão da porta da cozinha com expressão de quem espera um desastre a qualquer momento. Essa obsessão pelo trabalho cria distância até nas relações mais simples. Ela conversa pouco, sai pouco e praticamente mora entre fogões e balcões de inox. O filme deixa isso claro logo no começo, quando a personagem parece muito mais confortável discutindo molho do que falando sobre sentimentos.

A rotina muda de forma brusca depois da morte da irmã de Kate. Sem ter tempo para absorver o choque, ela passa a cuidar da sobrinha Zoe (Abigail Breslin), uma menina de nove anos que chega ao apartamento da tia completamente deslocada. Zoe perdeu a mãe, mal consegue comer e passa boa parte do tempo em silêncio. Kate, que sabe administrar um restaurante inteiro sem levantar a voz, percebe que não faz ideia de como cuidar de uma criança.

Ópera no meio do expediente

Enquanto tenta lidar com a nova responsabilidade dentro de casa, Kate recebe outro problema no trabalho. O restaurante contrata Nick Palmer (Aaron Eckhart), um subchef expansivo, falante e apaixonado por ópera. A presença dele muda o clima da cozinha logo no primeiro dia. Nick canta enquanto cozinha, brinca com os funcionários e se aproxima dos clientes sem dificuldade. Kate observa aquilo com irritação crescente porque enxerga o restaurante como um espaço onde tudo precisa funcionar sob controle absoluto.

Aaron Eckhart dá ao personagem um charme leve que impede o filme de cair numa sucessão cansativa de discussões. Nick provoca Kate o tempo inteiro, mas sem arrogância. Ele cozinha bem, conhece o ritmo do restaurante e percebe que boa parte da equipe trabalha intimidada pela chef principal. Aos poucos, o ambiente começa a ficar menos pesado quando ele assume o fogão.

Existe uma cena particularmente boa em que Nick prepara comida para Zoe no apartamento de Kate. A menina, que vinha recusando refeições, finalmente demonstra algum interesse pelo prato. Kate acompanha tudo sem saber exatamente como reagir. É uma situação simples, mas o filme usa esses pequenos episódios para mostrar que a personagem consegue controlar um salão lotado, embora fique completamente perdida diante de afeto espontâneo.

O peso das pequenas mudanças

Scott Hicks trabalha os conflitos do filme em espaços apertados. A cozinha vive cheia, barulhenta e acelerada. Telefones tocam, garçons entram correndo e pratos precisam sair no tempo certo. Kate tenta manter o ritmo habitual mesmo carregando problemas pessoais que começam a aparecer durante o expediente. Em alguns momentos ela perde concentração, responde de maneira ríspida ou simplesmente trava diante da pressão acumulada.

O roteiro não transforma Kate numa figura antipática. Catherine Zeta-Jones interpreta a personagem com rigidez, mas também deixa evidente o desgaste emocional daquela mulher que passou anos usando o trabalho como refúgio. Quando Zoe entra em sua vida, tarefas comuns viram obstáculos enormes. Fazer compras, conversar na mesa ou acompanhar dever de escola parecem atividades mais difíceis do que comandar uma cozinha inteira em Manhattan.

Abigail Breslin segura boa parte da carga emocional do filme sem exageros. Zoe fala pouco e observa muito. Ela percebe a dificuldade da tia em demonstrar carinho e também nota que Nick ocupa um espaço que Kate não consegue preencher sozinha. A relação entre os três cresce de maneira gradual, sem pressa artificial. O filme prefere investir em cenas pequenas, olhares desconfortáveis e silêncios longos dentro do apartamento.

Entre receitas e sentimentos

“Sem Reservas” deixa os personagens respirarem fora das grandes cenas românticas. O romance entre Kate e Nick aparece naturalmente porque os dois passam boa parte do tempo juntos dentro da cozinha. Ele tenta aproximá-la de uma vida menos rígida enquanto ela insiste em manter distância emocional. Em alguns momentos, Kate parece irritada com a felicidade constante do colega. Em outros, demonstra inveja daquela facilidade que Nick possui para conversar, brincar e ocupar ambientes sem tensão.

Scott Hicks também manda bem ao usar a comida como parte da narrativa sem transformar o filme num catálogo gourmet. Os pratos servem para aproximar personagens, criar desconfortos e revelar estados emocionais. Zoe nega refeições quando está triste. Kate cozinha de maneira obsessiva quando perde controle sobre a vida pessoal. Nick usa a comida para quebrar silêncio e aproximar pessoas.

Mesmo seguindo uma estrutura conhecida de dramas românticos dos anos 2000, “Sem Reservas” mantém força graças ao trio principal. Catherine Zeta-Jones sustenta a personagem com firmeza e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Aaron Eckhart traz leveza sem virar caricatura. Abigail Breslin entrega a atuação mais delicada do filme.

Quando a história termina, Kate já não parece aquela mulher isolada atrás da porta da cozinha observando funcionários em silêncio. O restaurante continua cheio, os pedidos seguem chegando e as panelas ainda ocupam boa parte do dia dela. A diferença é que agora existe espaço para mais gente perto do fogão.